7 Tips Perawatan ala Perempuan Korea, Bisa Bikin Kulit Mulus?

Konsumsi buah dan sayur dapat menyehatkan kulit. Freepik.

Mengaplikasikan krim pelembab dapat menutrisi kulit wajah. Unsplash.

(CIN)

Jakarta: Perempuan Korea baik di film, drama, maupun dunia idol (kpop) memiliki kulit yang putih, mulus, dan sehat, kok bisa? Ternyata mereka punya tips perawatan kecantikan yang mudah dilakukan semua orang, lho.Memiliki kulit cantik dan mulus bak perempuan Korea sejatinya tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Sebab, perempuan Korea punya rutinitas perawatan kecantikan yang selalu mereka lakukan setiap hari. Penasaran? Berikut 7 tips perawatan ala perempuan Korea yang bisa membuat kulit menjadi lebih cantik, sehat, dan bercahaya, dilansir dari Halodoc:Perempuan Korea diketahui amat memperhatikan asupan air yang mereka minum setiap hari agar tidak dehidrasi. Mereka meyakini jika air putih yang cukup dapat membantu melembapkan serta menyehatkan kulit dari dalam.Tentu saja, buah dan sayur penting dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kulit . Dalam menu makanan harian, perempuan Korea akan selalu mengonsumsi buah dan sayur. Misalnya, kimchi (asinan sayur fermentasi) selalu ada dalam menu makanan mereka.Tak lupa, mereka juga mencicipi pencuci mulut seperti buah-buahan. Buah dan sayur mengandung serat tinggi yang dapat membantu menyehatkan pencernaan dan baik juga untuk menambah asupan air dalam tubuh.Baca: Ladies, Ini Jadwal Penggunaan Skincare yang Tepat Biar Enggak Salah Pakai Perawatan cantik kulit perempuan Korea dimulai dari membersihkan wajah. Beberapa langkah khusus untuk membersihkan sekaligus merawat kulit seperti cleansing, toning, hingga moisturizing.Bukan hanya itu, perempuan korea juga memiliki beberapa jenis perawatan kulit sesuai dengan kondisi musim di sana. Misalnya saja khusus untuk kulit berjerawat, kulit kering, dan kulit berminyak.Salah satu teknik membersihkan wajah yang paling populer adalah 4-2-4. Mulai dari membersihkan wajah dengan cleansing oil selama 4 menit, dilanjutkan dengan menggunakan cleansing foam atau facial wash selama 2 menit, dan membilasnya selama 4 menit menggunakan air hangat dan air dingin.Mereka juga mengaplikasikan toner dengan ujung jari, serta menggunakan moisturizer. Mereka kerap menggosokkan kedua tangan sampai terasa hangat sebelum mengaplikasikan moisturizer, supaya lebih mudah meresap. Masker wajah adalah salah satu produk kecantikan yang populer. Setelah seharian menggunakan make up, tentu kulit wajah akan jadi lelah. Penggunaan masker diyakini dapat membuat otot wajah menjadi lebih rileks.Perempuan korea juga memiliki kebiasaan untuk menggunakan dua macam masker setiap minggunya. Satu masker untuk membersihkan dan satu lagi untuk menutrisi kulit.Baca: Tips Make Up agar Mata Tampak Lebih Besar Perempuan Korea biasanya rajin menggunakan neck cream untuk menjaga elastisitas kulit leher. Neck cream bisa dioleskan mulai dari ujung leher bagian atas hingga dada.Bukan cuma krim pelembap wajah atau leher, wanita korea juga rutin melembapkan bibir dan mata. Mereka menggunakan masker khusus bibir dan mata, lalu menggunakan lip dan eye cream sebelum tidur.Meskipun banyak aktivitas, tidur cukup merupakan salah satu cara paling mudah untuk menjaga dan merawat kulit. Pastikan kamu juga mendapatkan waktu tidur yang tepat selama 6 hingga 8 jam dalam sehari.Jangan hanya menggunakan make up, pastikan kamu juga memilih produk perawatan kulit yang tepat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Sesuaikan produk skin care yang kamu butuhkan dengan kondisi kulit. Misalnya untuk produk perawatan kulit berjerawat dan kulit berminyak dapat digunakan bergantian sesuai masalah kulit yang muncul.Baca: Tak Perlu ke Salon, Ini 7 Tips Potong Poni Ala Korea