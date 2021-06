Manfaat Produk Perawatan Kulit yang Mengandung Abu Vulkanik

Abu vulkanik baik untuk kulit yang meradang

Abu vulkanik terkenal akan manfaatnya untuk kecantikan . Dan memang, abu vulkanik memiliki segala macam khasiat yang bermanfaat untuk membuat kulit agar tetap sehat dan bercahaya."Abu vulkanik pada dasarnya seperti tanah liat, sehingga sangat baik untuk menghilangkan minyak, kotoran dan debu dari kulit. Abu vulkanik kaya akan mineral, termasuk belerang yang memiliki sifat antibakteri," jelas dokter kulit Sejal Shah kepada The Healthy.Kandungan sulfur yang terdapat pada abu vulkanik juga membantu melindungi kulit dari radikal bebas yang bisa merusak kulit.Sonya Dakar, ahli kecantikan selebritas dan pendiri Sonya Dakar Skincare and Skin Clinic, juga menambahkan, bahwa abu vulkanik sangat kaya akan mineral dan memiliki sifat antiseptik, antibakteri, dan antioksidan."Jadi itu bekerja dengan sangat baik, tidak hanya menghilangkan noda hitam pada wajah tetapi juga menyembuhkan kulit yang meradang dan teriritasi," terang Sonya.Selain itu, abu vulkanik juga baik untuk mereka yang mengalami psoriasis dan eksim. Dan karena partikel dari abu vulkanik sangat halus, produk perawatan kulit yang mengandung abu vulkanik juga bekerja dengan baik sebagai eksfoliator.Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa abu vulkanik bisa membuat kulit menjadi kering. Sebab produk abu vulkanik bekerja untuk mengeluarkan minyak dari pori-pori kulit, maka menggunakan abu vulkanik terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang disarankan.“Jangan menggunakannya setiap hari kecuali jika memang kamu memiliki kulit yang sangat berminyak,” seperti yang dijelaskan Adarsh Vijay Mudgil, M.D. pendiri Mudgil Dermatology di New York.