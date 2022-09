(WWD)

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New CBR250RR di Karawang, Jawa Barat, Senin, 19 September 2022.New CBR250RR mengadopsi karakter motor besar dalam keseluruhan desain bodi, fitur berlimpah, dan performa mesin lebih bertenaga.Beragam perubahan pada supersport 250cc ini mendukung penampilan dan gaya hidup pengendaranya saat menjadi pusat perhatian yang membanggakan di jalan raya.PT AHM memberikan pilihan warna baru untuk varian SP yakni Mystique Blue yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp75.150.000.Sedangkan untuk varian SP Quick Shifter hadir dengan warna baru Bravery Red Black, Honda Racing Red dan Tri Color yang dibanderol mulai dari untuk Rp79.200.000 OTR (On The Road) DKI Jakarta.Sedangkan untuk New CBR250RR varian Standar hadir dengan dua pilihan warna yakni Black Freedom dan Mat Gunpowder Black Metallic dipasarkan mulai dari Rp62.850.000 OTR (On The Road) DKI Jakarta. MI/Ramdani