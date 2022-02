Honda Vario 160 Resmi Diluncurkan di Indonesia, Begini Penampilannya

(KHL)

Skutik yang paling ditunggu kehadirannya tahun lalu, All New Honda Vario 160 resmi meluncur di Indonesia, Rabu, 2 Februari 2022. Skutik ini mendapat pembaruan dari segi fitur, rangka eSAF, desain, dan juga mesin ESP+..Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan, peluncuran All New Honda Vario 160 merupakan bentuk apresiasi Honda kepada masyarakat Indonesia.Vario 160 sekarang mengadopsi muka baru dengan tetap mempertahan bodi yang besar khas Vario.Skutik premium sporti ini dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System yang dilengkapi alarm dan answer back system yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara. Pada tipe ABS sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti Antilock-Braking System (ABS) dan peranti rem posisi belakang sudah dilengkapi rear disc brake.Terbaru, model ini juga telah didukung dengan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya tanpa perlu menggunakan tambahan adapter.Didukung lampu LED pada semua sistem tata cahaya, semakin menambah kesan premium sporti dan kecanggihan All New Honda Vario 160.Model ini juga dilengkapi full digital panel meter dengan informasi yang lengkap antara lain indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, indikator Smart Key, jam digital, fuel consumption, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, indikator ISS, dan indikator ABS pada tipe ABS.Desain bodi yang besar mampu memberikan kapasitas bagasi 18 liter dan semakin memberikan ruang dengan tampilan desain flat deck dalam menemani aktivitas harian pengendara.Vario 160 dipasarkan dengan dua tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red. Sedangkan tipe ABS yakni Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White.Tipe ABS memiliki velg dengan warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium.AHM memasarkan All New Honda Vario 160 dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 25.800.000,-untuk tipe CBS dan Rp 28.500.000,- untuk tipe ABS. MI/Ramdani