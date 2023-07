BMW Luncurkan All New X1, Lebih Lapang dan Agresif

(WWD)

Perusahaan otomotif asal Jerman, BMW, resmi meluncurkan all new BMW X1 di The Langham, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juli 2023.BMW menyulap Sport Activity Vehicle (SAV) generasi terbaru ini menjadi jauh lebih lapang dan agresif, dibanding versi sebelumnya."Tentu mobil ini semakin besar dan lapang, namun tidak semakin berat, karena kita buat mobil ini dengan material baru yang jauh lebih ringan dibanding pendahulunya, namun tetap kokoh," jelas Product Manager BMW Group Indonesia, Anindyanto Dwikumoro.Sejumlah komponen BMW X1 terbaru ini menggunakan baja multi fase, baja stempel panas, dan paduan aluminium untuk menambah efisiensi dan kelincahan.Beberapa komponen seperti kap mesin, lebih ringan 10 kilogram dari versi pendahulunya, begitu juga body mobil lebih ringan delapan kilogram, dan masih banyak komponen lainnya.Adapun dimensi all new X1 wheel base 2.692 mm (lebih besar 22 mm), Panjang: 4.500 mm (lebih panjang 53 mm), dan Lebar 1.845 mm (24 mm lebih lebar)."Kami meningkatkan lebih dari 50 persen dampak di bagian horse powernya, di mana ini kami dapat capai karena 90 persen komponen mesin tiga silinder ini yang merupakan komponen baru," imbuh Anindyanto.Dibekali dengan mesin tiga silinder, all new X1 memiliki tenaga 156 hp, dan torsi 230 Nm. Salah satu mobil entry level BMW ini mampu berakselerasi 0-100 km/jam hanya dalam waktu 9 detik.All new X1 tersedia dalam dua warna yakni silver dan biru tua, dengan harga Rp877 juta off the road. MI/Ramdani