Mobil Listrik Mitsubishi L100 Resmi Dijual di Indonesia

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan penjualan mobil listrik (EV) L100, pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. L100 merupakan model kei-car kendaraan niaga ringan berbasis baterai (BEV) dan dilengkapi komponen listrik termasuk motor dan baterai penggerak."Kami yakin bahwa Mitsubishi L100 EV sangat kompetitif secara produk, baik dari segi spesifikasi dan range harga yang ditawarkan, sehingga model ini dapat diserap dengan baik oleh pasar di Indonesia yang membutuhkan kendaraan operasional untuk mendukung bisnisnya, terutama konsumen fleet," kata Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita di JI-Expo Kemayoran , Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.PT MMKSI menggandeng PT Pos Indonesia dalam pemanfaatan L100 EV. Mobil tersebut direncanakan akan menjadi kendaraan operasional logistik PT Pos Indonesia di hub Ibu Kota Nusantara (IKN).Produksi Mitsubishi L100 EV telah dimulai pada Desember 2023 di fasilitas perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan sekaligus menandakan produksi model ini pertama kalinya di luar Jepang.Sebelumnya Mitsubishi Motors bersama MMKSI telah melakukan aktivitas Proof of Concept (POC) di Indonesia bersama dengan beberapa mitra dari perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan jasa sejak tahun 2020.Aktivitas POC yang dilakukan bersama para mitra tersebut, disimpulkan bahwa Mitsubishi L100 EV diklaim mampu mengakomodasi kebutuhan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari.Mitsubishi L100 EV juga diklaim memiliki biaya operasional yang efisien, dan mendukung mobilitas dengan terbebas dari kawasan ganjil-genap.Mitsubishi L100 EV memiliki jangkauan jelajah hingga 180 km (dalam mode WLTC) per pengisian daya, yang merupakan peningkatan sekitar 20 persen dibandingkan model sebelumnya.Pengisian daya normal pada AC200V (15A) memerlukan waktu kurang lebih 7,5 jam untuk mengisi penuh baterai. Selain itu, baterai dapat terisi hingga 80 persen dalam waktu sekitar 42 menit dengan pengisian cepat.Motor listriknya menghasilkan torsi maksimum sebesar 195 Nm secara instan. Dibandingkan model sebelumnya yang dijual di Jepang, kapasitas baterai penggeraknya ditingkatkan sebesar 26 persen.Mitsubishi L100 EV dilengkapi dengan teknologi keselamatan dua kantong udara untuk pengemudi dan penumpang baris pertama, serta fitur keselamatan seperti Automatic Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Brake Assist (BA), Traction & Active Stability Control, Immobilizer, Seatbelt Warning, dan Auto Light Control (ALC) yang dapat menghidupkan lampu ketika di jalan gelap.Mitsubishi L100 EV juga telah dilengkapi dengan air conditioner (AC), pemanas kursi di sisi pengemudi, power steering, suspensi nyaman, dan radius putar yang kecil (4,3 meter).Mitsubishi L100 EV terdiri atas satu varian yaitu Two-Seaters Blind Van, dan satu pilihan warna yaitu White Solid, dipasarkan dengan harga Rp320.000.000 on the road Jakarta. MI/Ramdani