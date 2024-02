Tampilan Ekslusif Honda BR-V N7X Edition

(WWD)

PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru yakni New Honda BR-V N7X Edition di hari pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.Honda N7X Concept dikembangkan melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Honda R&D Asia Pacific terhadap penggunaan SUV oleh keluarga dan berbagai karakter jalan di Indonesia yang berbeda-beda. Konsep ini kemudian diterapkan pada generasi kedua dari Honda BR-V yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2022.Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy mengatakan New BR-V N7X Edition menawarkan tenaga yang lebih besar. Model terbaru ini secara umum masih mempertahankan spesifikasi dan keunggulan yang ada di BR-V model sebelumnya. Namun sentuhan N7X Edition menjadi model ini lebih stylish."All New Honda BR-V telah memberikan definisi baru dalam kenyamanan berkendara. Melalui grade spesial yang diperkenalkan hari ini, kami ingin memberikan nilai lebih bagi konsumen dengan menjadikan tampilan BR-V semakin stylish, serupa dengan konsep yang ditawarkan N7X," kata Yusak Billy dalam sambutannya.Untuk pertama kalinya, Honda memperkenalkan salah satu warna favoritnya, yaitu Sand Khaki Pearl pada model Honda BR-V yang tersedia khusus untuk N7X Edition. Warna khaki sendiri dipilih karena sejalan dengan konsep stylish, dimana pada dunia fashion warna ini dikenal mewakili karakter yang klasik, elegan, dan tak lekang jaman.Warna Sand Khaki Pearl sendiri pertama kali diperkenalkan pada model All New Honda HR-V tahun 2022. Semenjak diperkenalkan warna tersebut menjadi salah satu warna terlaris dan selalu diminati oleh konsumen Honda HR-V.Selain memiliki warna baru yang lebih segar, kini tampilan desain mobil semakin stylish dengan konsep two tone yang memadukan warna hitam dengan chrome. Perubahan pada eksterior New BR-V N7X Edition meliputi penambahan New Exclusive N7X Edition Aero Kit yang terdiri dari Front Under Spoiler, Side Under Spoiler, Rear Under Spoiler serta Dark Chrome Emblem. Selain itu di bagian depan juga terdapat New Sleek Dark Chrome Front Grille yang dipadukan dengan Chrome Garnish, serta New LED Foglight with Stylish Chrome Garnish.Kemudian juga terlihat penambahan warna hitam yang memberikan kesan sporty dimana pada bagian samping terdapat New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal serta Door Handle and Tailgate Spoiler. Kemudian juga ditambahkan New Black Shark Fin Antenna, New Reflector Garnish pada bagian belakang mobil. Kemudian pada bagian roda kini menggunakan Wheel Arch Protector berwarna hitam yang semakin sporty dengan New 17” Progressive Black Alloy Wheel Design. Medcom.id/Ekawan Raharja