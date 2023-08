Mercedes-Benz Luncurkan Kendaraan All-Electric Anyar di GIIAS 2023

(WWD)

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia meluncurkan tiga model kendaraan baru, termasuk dua kendaraan all-electric yakni The new EQS SUV dan EQS Edition 1, serta performance luxury Mercedes-AMG SL 43 di ajang GIIAS 2023."Mercedes-Benz telah meluncurkan 11 model baru di Indonesia dari awal tahun 2023. Hadirnya The new EQS SUV melengkapi lini kendaraan all-electric EQ dan selangkah lebih dekat akan ambisi untuk menjadi fully-electric di tahun 2030," ujar President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023.Mercedes-Benz hadir lebih besar dan lebih kuat dengan meluncurkan dua kendaraan all-electric EQ terbaru serta model terbaru dari lini Mercedes-AMG."Sesuai dengan strategi kami, tahun ini Mercedes-Benz berfokus pada top-end vehicles dan kendaraan all-electric," ujarnya.Choi Duk Jun mengungkapkan, The new EQS SUV adalah all-electric SUV pertama yang menggunakan arsitektur baru yang menggabungkan kekuatan dan keserbagunaan sebuah SUV dengan semua fitur yang tersedia pada EQS.Berkat mesin elektrik yang bertenaga, 4MATIC all-wheel drive dan mode berkendara OFFROAD yang cerdas, model ini dapat menghadapi berbagai medan dengan mudah.The new EQS SUV menggunakan mesin listrik bertenaga 265 kW yang dapat menghasilkan torsi 800 Nm.Baterai lithium ion dengan 12 cell pada The new EQS SUV memiliki konten energi 108.4 kWh dengan jarak tempuh hingga 610 km berdasarkan WLTP serta dapat diisi dari 10 persen ke 80 persen dalam waktu 31 menit menggunakan DC Fast Charging.The new EQS SUV hadir dengan warna digital white dan dibanderol Rp3,59 miliar off-the-road.Kemudian, EQS Edition 1 tampil berbeda dengan warna two-tone Obsidian Black Metallic, panoramic sliding sunroof dan tanda Edition 1 pada bagian segitiga di kaca samping depan.EQS Edition 1 hadir dengan desain eksterior AMG Line, dengan desain bumper yang berbeda dan roda alloy 21 inci. EQS Edition 1 dibanderol Rp3,95 miliar off-the-road.Selanjutnya, Mercedes-AMG SL 43 adalah model roadster entry-level yang sporty dengan kecanggihan teknologi Mercedes-AMG yang menggunakan electric exhaust gas turbocharger dari Formula 1, dan merupakan model roadster entry-level yang menarik dengan teknologi mesin inovatif.Mercedes-AMG SL 43 ditenagai mesin M139 empat silinder 2.000 cc dengan transmisi AMG SPEEDSHIFT MCT (Multi-Clutch Transmission) 9G, yang dapat mencapai kecepatan dari 0-100km/jam dalam hitungan 4,9 detik dengan kecepatan maksimal 275 km/jam.Fitur utama dari body Mercedes-AMG SL 43 adalah wheelbase panjang; overhang pendek; bonnet panjang; bagian penumpang yang lebih mundur ke belakang dan bagian belakang yang kuat.Semua ini memberikan tampilan yang dinamis dan kuat pada roadster ini, dipadu dengan roda light-alloy berukuran 21 inci dengan velg AMG 10-twin-spoke.Atap soft-top pada roadster Mercedes-AMG SL 43 dapat dibuka sepenuhnya secara elektrik dalam hitungan 15 detik.Mercedes-AMG SL 43 tersedia dalam 6 pilihan warna yakni Obsidian Black, MANUFAKTUR Alpine Grey Solid, MANUFAKTUR Opalite White Bright, Spectral Blue, Hyper Blue, MANUFAKTUR Patagonia Red Bright. Mercedes-AMG SL 43 dibanderol Rp3,2 miliar off-the-road.??????? AFP PHOTO/Yasuyoshi Chiba