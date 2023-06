Taklukkan An Se Young, Chen Yu Fei ke Final Indonesia Open

(WWD)

Atlet bulu tangkis tunggal putri Tiongkok Chen Yu Fei sukses menghentikan langkah unggulan Korea Selatan An Se Young pada babak semifinal Indonesia Open 2023, Sabtu, 17 Juni 2023, dalam dua gim langsung 21-8, 21-17.Awal pertandingan gim pertama berlangsung cukup ketat dan kedua pemain saling melancarkan serangan dengan sabar. Beberapa kali keduanya memiliki skor identik, namun Chen berhasil membuat tunggal putri Korea Selatan itu kewalahan dengan penempatan-penempatan bola yang sulit.An pun tertinggal 5-10 dan Chen semakin memperlebar jarak di antara keduanya untuk unggul 15-8. Pertahanan solid dari pemain Tiongkok itu seakan tidak bisa ditembus oleh An yang kini menempati peringkat kedua dunia itu.Ia pun tak mampu menambah satu poin pun sehingga tidak pernah beranjak dari angka 8 hingga gim pertama berakhir.Pada gim kedua, An mencoba memberikan tekanan, namun tekanan itu seakan berbalik kepadanya menyusul Chen yang mengunci keunggulan awal 3-1.Meski demikian, An kembali mencoba mengimbangi Chen dan menyamakan kedudukan 3-3 untuk kemudian unggul 6-5.Perebutan poin kembali berlangsung ketat dengan reli-reli panjang. Skor hanya terpaut satu hingga dua angka saja, bahkan skor identik kerap terjadi di antara kedua pemain, hingga akhirnya interval gim kedua direbut oleh An dengan dramatis usai jatuh-bangun.Selepas interval, An seakan menemukan kepercayaan dirinya lagi dan bisa mengatur pola permainan hingga unggul 14-10.Chen tidak ingin membiarkan momentum keunggulan lawan berlangsung lama. Ia pun segera melakukan serangan-serangan cepat dan bola-bola agresif sampai kedudukan berimbang 14-14.Pemain Tiongkok yang menduduki peringkat empat dunia itu terkadang cukup bernafsu untuk segera mematikan bola hingga sempat tertinggal. Namun, dengan keuletannya, ia kembali menyamai skor An bahkan kembali unggul 19-17 sebelum memastikan kemenangan.Dengan kemenangan tersebut, Chen menyusul rekan satu negaranya yakni ganda campuran Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong ke babak final Indonesia Open 2023. AFP PHOTO/Bay Ismoyo