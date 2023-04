Bekuk Jazz 128-117, Lakers Tetap Gagal Lolos Play Off Otomatis

(CDE)

Los Angeles Lakers menang atas Utah Jazz dengan skor 128-117 pada gim terakhirnya pada musim reguler di Crypto.com Arena Los Angeles, Senin, 10 April 2023 WIB. Meski menang, Lakers tetap gagal lolos secara otomatis ke babak play off. Lakers tetap berada di posisi tujuh lantaran Golden State Warriors yang berada di posisi enam meraih kemenangan di gim terakhirnya sehingga unggul 44-38 dibandingkan tim Los Angeles. Warriors berhak lolos secara otomatis ke babak play off, sementara Lakers harus bertanding lebih dulu di babak play in.Lakers akan berhadapan dengan Minnesota Timberwolves sebagai tim peringkat delapan Wilayah Timur di babak play in. Siapapun yang menang dari pertandingan tersebut, akan mendapatkan tiket babak play off untuk berhadapan dengan tim peringkat dua Memphis Grizzlies. LeBron James memasukkan tiga kali tembakan tiga angka dari total 36 poin yang dicetaknya. Anthony Davis mencatatkan double-double dengan 16 poin dan 13 rebound. D'Angelo Russell menambahkan 17 poin, Malik Beasley 13 poin.LeBron James menyampaikan kegelisahannya mengenai pertandingan play in yang hanya berjeda satu hari, dari yang sebelumnya memiliki beberapa hari untuk persiapan."Ini berbeda. Karena biasanya di pascamusim, kami memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan tim. Kami hanya punya satu hari untuk persiapan," kata James dilansir laman resmi NBA. Namun James menyebut Lakers memiliki keuntungan karena harus menjalani laga play in di kandang, sehingga tidak membuang energi lebih banyak untuk melakukan lawatan.Kris Dunn mencatat double-double untuk Utah Jazz meski tak lolos babak play in dengan 26 poin dan 10 rebound. Kelly Olynk menambahkan 23 poin, dan Simone Fontecchio 20 poin. AFP PHOTO/Harry How