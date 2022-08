Bekuk Moraes, Demetrious Johnson Rebut Gelar Juara Dunia One Flyweight

(KHL)

Petarung asal Amerika, Demetrious Johnson berhasil merebut sabuk Juara Dunia ONE Flyweight milik Adriano Moraes.Keberhasilan itu diraih dalam ajang ONE Championship bertajuk ONE on Prime Video 1 yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Sabtu, 27 Agustus 2022.Ini jadi ulangan duel keduanya pada ONE X awal tahun, ketika Moraes memberikan kekalahan pertama untuk Johnson selama berkarier di ONE Championship.Johnson berhak atas gelar juara dunia ONE Flyweight sekaligus bonus penampilan 50 ribu dolar AS. Dok: Instagram.com/mighty