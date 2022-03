Seni Grafiti Hiasi Terowongan Sirkuit Pertamina Mandalika

(WWD)

PT Pertamina (Persero) dan komunitas grafiti Gardu House menghadirkan karya grafiti art tunnel yang mewarnai terowongan seluas 1.935 meter persegi, yang menjadi penghubung ke arena balapan MotoGP Mandalika. Karya seni itu disuguhkan untuk memanjakan mata para pengunjung MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia yang menonton langsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan Pertamina mendukung pembuatan karya seni tersebut untuk memberikan energi bagi masyarakat NTB dan Indonesia untuk bangkit kembali pascapandemi."Hadirnya art tunnel ini juga diharapkan dapat memberikan excitement bagi pengunjung sirkuit dan sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi dengan artis-artis baik lokal NTB maupun dari kota-kota lainnya di Indonesia," kata Fajriyah.Proses kreatif pembuatan grafiti di terowongan tersebut melibatkan 50 seniman visual dari berbagai kota di Indonesia dan dikerjakan selama 12 jam setiap hari.Terowongan utara menjadi jalur penonton di tribun VIP yang dibuat langsung oleh seniman grafiti terkenal Derbotz dan Stereoflow asal Jakarta. Kolaborasi itu diberi judul The Harder The Battle, The Sweeter The Victory.Konsep ini menggambarkan kerasnya perjuangan para pembalap yang berlaga di Sirkuit Pertamina Mandalika. Walaupun semuanya adalah insan yang kompetitif, namun hanya beberapa pembalap terbaik yang naik podium dan merasakan kemenangan.Sementara grafiti terowongan selatan yang memiliki luas 731,2 meter persegi dan menjadi jalur penonton digarap oleh seniman lokal Paerstud asal Mataram, NTB.Paerstud dibantu oleh 20 seniman visual dari berbagai daerah di NTB dengan konsep berjudul Energizing Mandalika For A Brighter Indonesia untuk Indonesia yang lebih terang (baik) di tengah masyarakat dunia.Objek utama dari seni visual yang digambarkan Paerstud dan kawan-kawannya adalah Burung Garuda yang bergerak maju dan didukung dua objek entitas kultural masyarakat Lombok, yakni terune (laki-laki) yang memainkan gendang beleq dan dedare (perempuan) yang menyuguhkan kocor tembikar berisi air bersih.Selain itu, terdapat juga visualisasi enam subholding Pertamina sebagai kolaborator karya yang keseluruhannya dibalut dengan alur garis dan warna yang bermakna energi positif.Ajang olahraga sepeda motor MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika pada 18-20 Maret 2022. Berbagai karya anak bangsa tersaji di sirkuit terindah di dunia tersebut untuk melengkapi momen terbaik menonton balapan. Medcom.id/Alfa Mandalika