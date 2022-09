(WWD)

Petenis nomor satu dunia Iga Swiatek menjadi wanita Polandia pertama yang mencapai perempat final US Open , setelah Senin, 5 September 2022 waktu AS, mengalahkan Jule Niemeier di pertandingan babak 16 besar.Juara French Open itu bangkit setelah kalah pada set pertama dan melakukan break down guna mengalahkan lawannya yang berperingkat 108 dan asal Jerman itu dengan 2-6, 6-4, 6-0.Unggulan teratas itu selanjutnya akan menghadapi unggulan kedelapan dari AS Jessica Pegula untuk memperebutkan satu tempat semifinal."Sungguh memuaskan. Ini perempat final pertama saya di New York, jadi saya bangga sekali," kata Swiatek seperti dikutip AFP.Swiatek mengatakan kesuksesannya pada 2022 dibantu oleh kesetiaannya mendengarkan lagu AC/DC, Led Zeppelin dan Pearl Jam."Saya sudah mendengarkan semua itu sepanjang tahun sampai saya bosan, Tapi saya tak akan berubah," ujarnya.Sementara Niemeier yang perempat finalis Wimbledon tahun ini belum pernah memenangkan pertandingan lapangan keras selama karirnya sebelum datang ke New York. AFP PHOTO/Al Bello/Timothy A Clary