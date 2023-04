Basket NBA: Tekuk Heat, Hawks Amankan Posisi Play Off

(WWD)

Atlanta Hawks mengamankan posisi di babak play off NBA usai mengalahkan Miami Heat dengan skor akhir 116-105 dalam babak play in NBA Wilayah Timur yang digelar di FTX Arena Florida, Rabu, 12 April 2023 WIB.Hawks akan mendapatkan posisi tujuh di babak play off dan harus berhadapan dengan tim peringkat dua klasemen Wilayah Timur yakni Boston Celtics.Atlanta Hawks tidak terlalu sulit mendapatkan tiket ke babak play off lantaran mendominasi hampir di sepanjang pertandingan.Berdasarkan statistik pertandingan di laman resmi NBA, Hawks unggul sejak kuarter pertama dan tak pernah terkejar oleh Heat. Hawks sempat unggul hingga 24 poin, sementara Miami Heat hanya unggul dua poin di satu menit pertama pertandingan bergulir.Meski akurasi tembakan Hawks tidak lebih baik dari Heat, namun tim Atlanta tersebut melakukan upaya tembakan yang lebih banyak.Hawks 96 kali melakukan percobaan tembakan dan 45 yang berhasil masuk atau akurasi 46,9 persen. Sementara Heat 91 kali melakukan upaya tembakan dan sebanyak 39 bola berhasil memasuki keranjang atau kaurasi tembakan 42,9 persen.Hampir seluruh pemain Hawks berkontribusi mengumpulkan poin dengan yang paling banyak dipimpin oleh Tray Young dengan 25 poin, Dejounte Murray 18 poin, Saddiq Bey 17 poin, Bogdan Bogdanovic 14 poin, Onyeka Okongwu 12 poin, dan Jalen Johnson bersama John Collins masing-masing 10 poin.Sementara di kubu Heat, Kyle Lowry mencetak 33 poin dalam 33 menit waktu bermain, Tyler Herro 26 poin, Jimmy Butler 21 poin, dan Bam Adebayo 12 poin.Selanjutnya Hawks akan berhadapan dengan Celtics di babak play off pada Minggu, 16 April 2023. Sementara Miami Heat yang merupakan finalis Wilayah Timur musim lalu masih memiliki kesempatan untuk ke babak play off dengan syarat harus mengalahkan tim pemenang dari pertandingan antara Toronto Raptors dan Chicago Bulls. AFP PHOTO/Bryan Cereijo