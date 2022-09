(KHL)

Karolina Pliskova mengalahkan petenis Belarus Victoria Azarenka dalam tiga set untuk mencapai perempat final US Open di New York, Senin, 5 September 2022, waktu setempat.Unggulan ke-22 asal Ceko, runner up US Open 2016 dan perempat finalis pada tiga kesempatan lainnya, itu memastikan kemenangan 7-5 6-7(5/7) 6-2 di Stadion Louis Armstrong.Petenis berusia 30 tahun itu akan menghadapi petenis AS Danielle Collins atau unggulan keenam asal Belarus Aryna Sabalenka pada perempat final.Azarenka memiliki rekor hebat di US Open, tetapi Pliskova juga menjadi pemain top di New York. Pliskova tidak pernah maju melampaui babak ketiga di Grand Slam, namun sempat lolos ke final US Open pada 2016.Dari 2016 hingga sekarang, Pliskova mencapai perempat final US Open atau lebih baik sebanyak lima kali, dengan rekor menang-kalah 26-6 di Flushing Meadows selama jangka waktu tersebut.Pliskova berjuang untuk dapat melalui pertandingan yang sulit, sementara Azarenka menjaga untuk tidak melakukan kesalahan sendiri yang terhitung sedikit.Pliskova mencatatkan 53 winner dengan 36 unforced error, selisih dengan Azarenka 17 unforced error tetapi dia hanya memiliki sembilan winner lebih banyak daripada unforced error yang dia lakukan. AFP Photo/Al Bello