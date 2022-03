Lounge In The Sky, Sensasi Menyantap Hidangan di Ketinggian Jakarta

(KHL)

Pengunjung menyantap hidangan di Lounge in The Sky, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.Lounge in the sky merupakan restoran yang menyajikan sensasi menyantap hidangan dari atas ketinggian dengan pemandangan cakrawala 360 derajat Jakarta dengan tingkat keamanan sesuai standar internasional yang tersertifikasi.Lounge in the sky mengudara setiap hari dari jam 17.00 hingga 21.00 WIB.Konsep menikmati hidangan di ketinggian ini sebelumnya sudah digelar di Belgia dan Malaysia.Berbeda dari negara sebelumnya, Lounge in The Sky di Indonesia menyusun meja dengan skema 4-4 yang terdiri dari delapan meja, guna menjaga privasi para tamu agar tidak berbaur dengan kelompok tamu lain. MI/Andri Widiyanto