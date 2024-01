Harga Tomat Tinggi, Petani di Aceh Tersenyum Lebar

(CDE)

Petani tomat di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sejak tiga pekan terakhir tersenyum lebar. Kegembiraan itu karena harga buah kaya nutrisi yang memiliki 95 persen kandungan air tersebut kini cukup menjanjikan.Itu sebabnya para petani tomat semakin rajin merawat tanaman milik mereka. Lalu pemupukan dan penyemprotan juga semakin sering dilakukan.Tujuannya yaitu agar hasil produksi panen buah penyedap rasa itu semakin tinggi. Kemudian masa produksi buah bertambah atau semakin lama dari biasanya.Nurdin, petani tomat di Desa Pulo Gampong U, kepada Media Indonesia, Senin, 22 Januari 2024 mengatakan, naiknya harga tomat itu sangat terbantu terhadap pendapatan ekonomi keluarganya. Apalagi sekarang sedang masa-masa sulit kondisi perekonomian di kawasan provinsi paling ujung barat Indonesia tersebut.Nurdin mengaku sangat beruntung kenaikan harga itu persis diawal memasuki masa panen tomat miliknya. Bahkan cuaca pun tergolong normal atau tidak terjadi perubahan iklim yang membahayakan pertumbuhan buah tomat."Baru dua hari lalu saya panen tomat perdana, harga saya jual ke pedagang eceran mencapai Rp12.000 per kg (kilogram). Tentu pedagang eceran menjual ke pembeli ibu rumah tangga atau konsumen lain lebih mahal lagi, yakni mencapai Rp15.000 per kg," tutur Nurdin, petani tomat di Desa Pulo Gampong U, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie.Merespon harga tinggi, sekarang Nurdin mulai memperluas lagi lahan tomat milikinya tersebut. Untuk lebih cepat produksi panen, dirinya harus membeli bibit tomat yang sudah disemai dalam polybag dan siap tanam.Hal senada juga diutarakan Ridwan, petani tomat Di Desa Blang Gatot, Kecamatan Indrajaya. Akhir pekan lalu Ridwan sangat beruntung bisa memanen buah tomat sekitar 250 kg.Dengan harga jual waktu itu Rp10.000 per kg, berarti dia memperoleh sebesar Rp2.500.000 sekali panen. Senangnya lagi, tanaman tomat milik Ridwan sekarang sedang musim puncak panen sehingga pendapatannya tergolong sangat lumayan."Mudah mudahan harga tomat bertahan terus tidak cepat anjlok, dan tidak ada mafia harga," tambah Ridwan.Catatan Media Indonesia harga tomat di tingkat pedagang eceran Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh sejak tiga pekan terakhir naik dari Sebelumnya Rp8.000 menjadi Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg.Adapun harga tingkat petani ke pedagang dari sebelumnya Rp6.000 per kg, kini naik menjadi Rp12.000 per kg. MI/Amiruddin Abdullah Reubee