Capaian Numerasi SD dan SMP di Humbahas Terus Alami Peningkatan

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor mengutarakan kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Humbang Hasundutan terus mengalami peningkatan."Pencapaian numerasi SD tahun 2022 sebesar 28,65 meningkat di tahun 2023 menjadi 50,07 dan pencapaian Numerasi SMP tahun 2022 sebesar 32,82 meningkat di tahun 2023 menjadi 43,37," kata Dosmar melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Batara Franz Siregar dalam keterangannya, Rabu, 31 Januari 2024.Sementara hasil capaian numerasi jenjang pendidikan berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Tahun 2022, kemampuan numerasi jenjang SD Kabupaten Humbang Hasundutan meningkat, yaitu 46,67% murid memiliki kompetensi numerasi di atas minimum artinya naik 16,01 dari 2021 (30,66%) berada pada peringkat menengah atas (21-40%) di peringkat provinsi.Sedangkan kemampuan numerasi jenjang SMP Kabupaten Humbang Hasundutan meningkat, yaitu 40,63% murid memiliki kompetensi numerasi di atas minimum, Naik 3,79 dari 2021 (36,84%) berada pada peringkat atas (1-20%) di peringkat provinsi."Hal ini menggambarkan bahwa nilai numerasi Kabupaten Humbang Hasundutan berada di atas pencapaian rata-rata nasional. Metode ini layak dimasukkan dalam kurikulum karena luarbiasa untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak," tambahnya.Sebelumnya, perwakilan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rapat koordinasi pembahasan percepatan peningkatan peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) atau program penilaian siswa internasional melalui sistem GASING di Kemenkomarves Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan siap mendukung inovasi ini melalui program pemerataan rekrutmen guru dengan kualifikasi yang sangat dibutuhkan oleh daerah.PISA merupakan suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). PISA bertujuan untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif.Senada dengan perwakilan Menteri PANRB, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa pada prinsipnya setuju dan akan mengkaji lebih lanjut terkait standar kurikulum yang sesuai dalam peningkatan numerasi melalui matematika gasing. MI/Apul Iskandar