Presiden Berikan Penghargaan Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam upaya penanganan pandemi covid-19 di tanah air. Penyerahan penghargaan tersebut digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023 pagi.Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan bahwa berbagai pihak menilai Indonesia termasuk negara yang berhasil menangani pandemi covid-19.Tak hanya dinilai mampu menekan angka covid-19 , Indonesia juga dinilai dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi."Di bulan Juni 2022, Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasinya juga masuk yang terbaik. Kemudian di September 2021, Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus covid-19," ujar Presiden. Foto: BPMI Setpres