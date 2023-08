Pesawat TNI AU Latihan Awal Demo Udara HUT Ke-78 RI

(CDE)

Seluruh unsur pesawat yang terlibat dalam demo udara HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai menjalani geladi kotor hari pertama, yang dipusatkan di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 13 Agustus 2023.Sebanyak 30 pesawat terdiri dari sepuluh pesawat tempur F-16, enam pesawat KT-1B Wongbee, delapan helikopter Tri matra TNI, lima helikopter Colibri dan satu pesawat Boeing 737.Sepuluh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon melaksanakan flypast membentuk formasi Diamond dan Bomburst. Dilanjutkan dengan delapan helikopter tri matra TNI yang terbagi dalam dua element dengan membawa dua bendera Merah-Putih ukuran besar. Demo udara dilanjutkan dengan penampilan enam pesawat Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang melaksanakan enam manuver udara, yakni Half Cuban, Five Card Loop, Cross Over Brake, Jupiter Wheel, dan Screw Roll, serta manuver Love and Bomburst.Sedangkan empat helikopter EC-120B Colibri melaksanakan manuver Udara Break Off dan Pegasus Cross pada phase 1. Pada phase 2 Dynamic Pegasus melaksanakan manuver udara berupa Windmill, Gemufamire dan Pegasus Kiss. Geladi Kotor Hari Pertama telah sesuai sequence demo udara yang akan dimainkan saat Hari-H nantinya. Mulai dari take off hingga landing kembali di Lanud Halim Perdanakusuma, demo udara berlangsung hingga satu setengah jam.Seluruh unsur pesawat kembali melaksanakan gladi kotor kedua pada Senin, 14 Agustus 2023, di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusima, Jakarta. Dispenau akan terus melakukan live streaming selama latihan sampai pelaksanaan demo udara. Foto: Instagram @puspentni