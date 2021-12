(WWD)

Sejumlah penyelam yang merupakan petugas di Koral Restaurant, The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali , memberi makan ikan di dalam air akuarium restoran tersebut, Kamis, 23 Desember 2021.Atraksi menyelam dengan mengenakan kostum Sinterklas dan Elf tersebut dilakukan untuk menghibur pengunjung restoran tersebut serta untuk memeriahkan perayaan Hari Raya Natal 2021 Restoran itu mengusung konsep bistronomy atau yang berarti casual fine dining yang dari sisi pengoperasian menggunakan sistem casual dengan tidak ada space ataupun tidak ada jarak antara tamu dengan para tim baik waiter maupun waitress.Bagi pengunjungnya, Koral Restaurant menawarkan sejumlah menu makanan di antaranya yang terdiri dari three course, four course, dan five course dengan kisaran harga mulai dari Rp850 ribu per orang.Sebelumnya, Koral Restaurant telah dinobatkan sebagai 'Picture-Perfect Restaurants' nomor satu di dunia versi 'Travelers Choice Best of the Best' tahun 2021 di situs TripAdvisor. AFP PHOTO/Sonny Tumbelaka