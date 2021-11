11 Tahun Terkatung-katung, Pengungsi Afghanistan Minta Kejelasan Nasib

(WWD)

Puluhan pengungsi asal Afghanistan di tempat penampungan Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi dalam di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim, di Surabaya, Kamis, 11 November 2021. Mereka meminta kejelasan nasib karena telah terkatung-katung di Indonesia sekitar 11 tahun lamanya.Dalam unjuk rasa tersebut para pengungsi menggelar sejumlah spanduk yang berisi tulisan keluh-kesah mereka di antaranya: We are tired of unlimited waiting, refugee what is our sin?, refuges are human, hingga kami minta resettlement.Para pengungsi mendesak pemerintah Indonesia agar segeraa mengirim kereka ke negara ketiga karena telah lelah dan bosan menunggu hampir 11 tahun lamanya."Kami sudah 11 tahun di Indonesia namun belum mendapat keputusan kapan segera berangkat. Kami lelah, kami bosan," kata wakil pengunjuk rasa, Alif.Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Jaya Saputra menemui yang menemui para pengunjuk rasa berjanji akan menampung semua aspirasi yang disampaikan pengungsi dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait."Akan kami sampaikan ke pemrintah dan pihak terkait. Kami di sini hanya fasilitator. Bukan porsi kami untuk mengambil kebijakan," katanya. AFP PHOTO/Juni Kriswanto