KSAU Pastikan Pesawat Baru TNI AU Tiba Awal Maret 2023

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, menegaskan, pesawat C-130 J Hercules pesanan TNI AU akan tiba di Tanah Air, pada 6 Maret 2023.Pesawat angkut berat super hercules tersebut akan diterbangkan dari pabriknya Lockheed Martin Aerospace, Georgia Amerika Serikat , pada 28 Februari 2023."Insya Allah, pesawat akan sampai di Indonesia tanggal 6 Maret 2023 yang diterbangkan oleh pilot dari Lockheed Martin," kata KSAU usai acara delvery first pesawat C-130 J dari Lockheed Martin kepada TNI AU, di pabrik Lockheed Martin Marietta Georgia, AS, Senin, 21 Februari 2023.KSAU menambahkan, tiga penerbang TNI AU akan ikut dalam penerbangan pertama dari AS ke Indonesia. Penyerahan first delivery C-130 J dilakukan oleh Mr. Rod Mc Lean, Vice President & General Management for mobility and Maritime Mission Lockheed Martin, disaksikan Dubes RI luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk AS, Rosan Roslani dan Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan.Ikut hadir dari TNI AU, Asrena Kasau, Asintel Kasau, Kadismatau dan Athan RI di Amerika Serikat. Sementara dari Lockheed Martin hadir Tonny Frese lVP of AMMM International Program, Mark Jarvis acting VP of AMMM international Programs, dan Nancy Zusan VP Global Persuit.Secara keseluruhan, TNI AU akan menambah lima pesawat C-130J Super Hercules. Kelima pesawat akan datang secara bertahap, mulai Maret 2023, dan Juni 2023, Juli 2023, Oktober 2023 serta Januari 2024.Selanjutnya pesawat akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanaksuma Jakarta. Foto: Instagram @puspentni