Momen Jokowi Bezuk Try Sutrisno di RSPAD Gatot Soebroto

(WWD)

Presiden Joko Widodo membezuk Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022.Presiden Jokowi disambut oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, setibanya di lokasi sekitar pukul 14.40 WIB. Presiden langsung menuju Paviliun Kartika, kamar tempat Try Sutrisno dirawat."Tadi baru saja saya menjenguk Bapak Try Sutrisno dan alhamdulillah beliau dalam keadaan yang baik dan stabil, sehat," ujar Presiden selepas membezuk Try Sutrisno.Saat berada di kamar rawat, Presiden mengatakan bahwa ia juga sempat berbincang-bincang dengan mantan Panglima ABRI tersebut."Tadi saya sempat ngobrol banyak dengan Pak Try dan beliau menyampaikan banyak hal mengenai bangsa dan negara ini," imbuhnya.Berdasarkan keterangan Kepala RSPAD, Presiden menambahkan, Try Sutrisno kini sudah lebih sehat dan sudah diperbolehkan berjalan. Presiden berharap agar Try Sutrisno segera diberikan kesembuhan dan senantiasa sehat."Kita berdoa semoga Pak Try segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali, dan selalu sehat," ungkapnya. Foto: BPMI Setpres