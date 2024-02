Jelang Imlek, Harga Bahan Pokok di Bangka Mulai Naik

(CDE)

Seminggu sebelum tahun baru Imlek 2575, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar tradisional mulai bergerak naik, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) pun mewaspadai kenaikan harga tersebut.Di Pasar Kite Sungailiat Bangka Harga Bawang Merah dijual Rp50 ribu per kg, cabai rawit Rp70 ribu per kg dan cabai merah kriting Rp70 ribu per kg.Salah satu pedagang di Pasar Kite Sungailiat Muhammad mengaku kenaikan harga bahan pokok belum begitu signifikan, tapi nanti mendekati Imlek harga akan kembali naik."Memang ada kenaikan, namun belum begitu signifikan, biasanya 2 atau 3 hari sebelum imlek, ada kenaikan lagi," kata Muhammad.Ia mengaku komonditi yang sudah mengalami kenaikan yakni cabai rawit, cabai merah kriting, dan bawang merah.Sementara, Anton pedang Daging Sapi mengaku, harga daging sapi saat ini masih stabil. "Rp135 ribu perkilo, masih stabil, belum ada kenaikan," kata Anton.Namun, beda halnya dengan harga daging ayam, menurut Tri, harga daging ayam sudah ada kenaikan, rata rata Rp2 ribu hingga Rp3 ribu per kg."Bulat kami jual Rp28 ribu kalau bersoh Rp34 ribu perkilo," kata Tri.Menanggapi kenaikan harga ini. Pejabat Gubernur Provinsi Babel Safrizal ZA mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan para distributor, jika ada satu komonditi mengalami tren kenaikan, agar dapat di cari solusi.Pihaknya menurut dia sudah umumkan kepada seluruh Kepala daerah waspadai komonditi apa biasanya lima tahun terakhir ketika imlek naik.Ia meminta imlek nanti tidak ada alasan harga daging sapi naik siginifikan, kalau naiknya sedikit itu wajar, mungkin tambah tenaga potong dan lainya. Begitu juga dengan ayam.Menurutnya untuk stok baik itu daging sapi, daging ayam atau komonditi lainya, siap hingga bulan Mei lebaran Idul Fitri nanti. MI/Rendy Ferdiansyah