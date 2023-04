Momen Warga Ngabuburit Sambil Menonton Arus Mudik di Tol Cipali

(CDE)

Warga menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa (ngabuburit) dengan menonton kendaraan pemudik yang lewat saat pemberlakuan one way di Tol Cipali KM 78, Purwakarta, Selasa, 1 April 2023. Sambil membawa anak-anak, warga sekitar duduk di tepi-tepi Tol Cipali menonton volume kendaraan arus mudik yang mulai meningkat.Pemberlakuan one way di Tol Cipali sendiri merupakan satu dari tiga skema manajemen lalu lintas yang dipersiapkan Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri, dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2023.Di situasi tertentu pelaksanaan one way mulai dari Cikampek sampai Kalikangkung. Ganjil genap bersifat situasional hanya diberlakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. MI/Ramdani