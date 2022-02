Apresiasi Jokowi Atas Peran ACT-A dalam Pengembangan Vaksin Covid-19

(WWD)

Jakarta: Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran The Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) dalam mendorong pengembangan obat, alat, dan vaksin covid-19.Hal itu disampaikan Presiden dalam pidatonya secara virtual pada acara ACT-Accelerator Campaign 2022 yang disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Rabu, 9 Februari 2022 malam."Dirjen WHO terima kasih atas undangannya. Saya sangat mengapresiasi peran ACT-A dalam mendorong pengembangan dan akses yang berkeadilan terhadap obat, alat diagnosis, dan vaksin covid-19," ujar Jokowi.Presiden menyampaikan ACT-A merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia, sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme. Menurut Presiden, ke depannya peran ACT-A masih sangat dibutuhkan, termasuk untuk menjembatani ketimpangan vaksinasi global."No one is safe until everyone is. Saya mengajak negara-negara dan donor menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat dukungannya terhadap ACT-A," jelas Jokowi.Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan bahwa sebagai Presidensi G20, Indonesia menjadikan penguatan arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas. Foto: BPMI Setpres