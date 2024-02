(WWD)

Pensiunan petugas pemadam kebakaran, Robert Beckwith, yang bergegas ke lokasi serangan 11 September 2001 dan menjadi terkenal karena berdiri di samping Presiden George W. Bush di reruntuhan gedung World Trade Center, meninggal di usia 91 tahun.Foto-foto Bush berbicara melalui megafon dengan lengannya merangkul Robert 'Bob' Beckwith, yang saat itu berusia 69 tahun dan mengenakan helm dan kaus pemadam kebakaran, adalah salah satu adegan paling terkenal dari aksi tanggap darurat di Ground Zero, usai diserang teroris."Diambil tiga hari setelah pembajak Al-Qaeda menabrakkan pesawat penumpang ke Menara Kembar, menewaskan ribuan pekerja yang terjebak dan petugas pertolongan pertama, gambar ikonik Beckwith dengan Presiden Bush menangkap momen yang menginspirasi sekaligus memilukan," kata Laura Kavanaugh, anggota New York saat ini Komisaris Departemen Pemadam Kebakaran Kota York (FDNY).Bush, pada kunjungan pertamanya ke reruntuhan di Manhattan, mengatakan kepada para petugas tanggap yang mencari korban selamat: "Saya dapat mendengar Anda, seluruh dunia mendengar Anda, dan orang-orang yang merobohkan bangunan-bangunan ini akan mendengar semuanya."Beckwith, lahir pada 1932, adalah seorang petugas pemadam kebakaran Kota New York dari tahun 1965 hingga pensiun pada tahun 1994."Dia adalah salah satu dari banyak pensiunan anggota FDNY yang merespons situs World Trade Center pada hari dan bulan setelah 11 September, untuk membantu penyelamatan dan pemulihan, sebagai bukti pengabdian mereka kepada keluarga FDNY," kata Kavanaugh dalam sebuah pernyataan.Bush mengatakan pada hari Senin, 5 Februari bahwa ia bangga memiliki Bob di sisinya di Ground Zero dan memiliki hak istimewa untuk tetap berhubungan dengan patriot ini selama bertahun-tahun.“Keberaniannya mewakili semangat menantang dan tangguh warga New York dan Amerika setelah 9/11,” kata Bush dalam sebuah pernyataan di X, yang sebelumnya bernama Twitter.Bersamaan dengan serangan di New York, pesawat yang dibajak pada 11 September juga menabrak Pentagon di luar Washington dan di pedesaan Pennsylvania, menewaskan total 2.977 orang dan melukai hampir 6.300 orang.Pada tahun 2021, dana kompensasi untuk korban 9/11 memperkirakan bahwa lebih banyak orang yang meninggal karena penyakit terkait – terutama kanker di antara tim penyelamat yang bekerja di Ground Zero yang dipenuhi asap dan debu – daripada yang terbunuh pada hari terjadinya serangan. AFP PHOTO/Paul J Richards