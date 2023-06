Kapal Induk AS Berlabuh di Vietnam

(WWD)

Sebuah kapal induk Amerika Serikat tiba di Kota Danang, Vietnam, pada Minggu, 25 Juni 2023. Peristiwa itu terjadi beberapa pekan setelah Hanoi memprotes kapal Tiongkok yang berlayar di perairan mereka. Kapal induk USS Ronald Reagan di Danang menandai hubungan AS dan Vietnam yang memperingati 10 tahun kemitraan komprehensif. Kapal itu bagian dari Armada Ke-7 AS untuk mendukung wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.“Kapal induk ini dikawal kapal penjelajah rudal USS Antietam dan USS Robert Smalls,” kata Kedutaan Besar AS di Hanoi.Sebuah kapal survei Tiongkok, beberapa kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan beroperasi selama beberapa minggu di zona ekonomi eksklusif Vietnam di Laut China Selatan, mendorong permintaan dari kementerian luar negeri Vietnam agar mereka pergi. Kapal akhirnya pergi pada awal Juni.Tiongkok mengeklaim sebagian besar jalur air yang kaya sumber daya itu meski klaim bersaing dari negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia.“Kunjungan itu memberikan pesan bahwa Vietnam terus mengimbangi Tiongkok dengan meningkatkan hubungan keamanan mereka dengan AS dan dengan kekuatan luar lainnya,” kata Nguyen The Phuong, kandidat PhD dalam keamanan maritim di University of New South Wales Canberra.Kunjungan kapal induk AS itu menyusul kedatangan kapal Angkatan Laut India ke Danang, bulan lalu, serta kunjungan pelabuhan oleh kapal perang terbesar Jepang di Cam Ranh, sebuah kota di pantai tenggara, awal pekan ini.Pham Thu Hang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, mengatakan awal pekan ini bahwa kedatangan kapal itu merupakan pertukaran persahabatan biasa untuk perdamaian, stabilitas, dan kerja sama serta pembangunan di kawasan dan dunia.Hubungan bilateral yang kuat antara AS dan Vietnam ialah kunci bagi Washington jika ingin tetap menjadi kekuatan dominan di kawasan itu, kata Phuong. “AS berharap dengan mengirimkan salah satu aset angkatan laut mereka yang paling tangguh, mereka akan memiliki mitra tepercaya dan andal di Vietnam,” katanya. AFP PHOTO/Nhac Nguyen