Asap Kebakaran Hutan Kanada Mencemari AS

Kualitas udara di Kota New York, Amerika Serikat, menjadi yang terburuk di dunia akibat asap kebakaran hutan Kanada yang meluas hingga mencemari ‘Negeri Paman Sam’. Berdasarkan data Iqair, New York memiliki kualitas udara terburuk di antara kota besar di dunia pada Rabu, 7 Juni 2023.Kota terburuk kedua ialah Lahore, Pakistan, sedangkan kota besar terburuk berikutnya di AS, yakni Detroit, Michigan, yang berada di urutan ke-13. New Delhi, India, yang secara konsisten berada di antara kota terburuk dalam hal polusi udara, berada di urutan keenam.Akibat kabut asap, puluhan juta orang di AS berada di bawah peringatan kualitas udara. Pasalnya, asap dari kebakaran hutan Kanada terus melayang ke selatan, mengubah langit di beberapa kota di negara itu menjadi cokelat keruh dan memenuhi udara dengan polusi berbahaya.Negara-negara bagian di timur AS, termasuk New York, Massachusetts, dan Connecticut, mengeluarkan peringatan. Para pejabat merekomendasikan agar orang membatasi aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruang di sekolah-sekolah umum juga dibatalkan.“Kami menyarankan semua warga New York untuk membatasi aktivitas di luar ruangan semaksimal mungkin,” ujar Wali Kota Eric Adams. “Mereka yang memiliki masalah pernapasan yang sudah ada sebelumnya, seperti masalah jantung atau pernapasan, serta anak-anak dan orang dewasa, mungkin sangat sensitif dan harus tetap berada di dalam ruangan saat ini,” sebutnya.Gubernur New York Kathy Hochul mengumumkan akan mendistribusikan 1 juta masker kepada penduduk. “Ini adalah situasi sementara. Ini bukan covid-19,” katanya.Hampir seluruh negara bagian New Jersey berada di bawah peringatan kualitas udara. Sementara itu, kondisi berkabut dan asap dari kebakaran hutan dilaporkan di seluruh wilayah Great Lakes dari Cleveland, Ohio, hingga Buffalo, New York.vDi Philadelphia, bau asap memicu serentetan panggilan 911 pada Selasa, 6 Juni malam.Peringatan kualitas udara dipicu sejumlah faktor, termasuk deteksi polusi partikel halus atau dikenal sebagai PM 2,5 yang dapat mengiritasi paru-paru.“Kita memiliki pertahanan di saluran napas bagian atas untuk menjebak partikel yang lebih besar dan mencegahnya masuk ke paru-paru. Ini adalah ukuran yang tepat untuk melewati pertahanan tersebut,” kata Dr David Hill, seorang ahli paru di Waterbury, Connecticut, dan anggota dewan direksi nasional Asosiasi Paru-Paru Amerika. Dok.Media IndonesiaFoto: AFP PHOTO/Angela Weiss