Dua Mantan Napi Guantanamo kembali ke Afghanistan

Dua mantan tahanan yang ditahan di pusat penahanan AS di Teluk Guantanamo hingga tahun 2017 kembali ke Afghanistan pada hari Senin, 12 Februari 2024, lebih dari 20 tahun setelah mereka ditangkap, kata salah satu kerabat pria tersebut.Abdul Karim dan Abdul Zahir mendarat di Kabul pada Senin pagi dari Oman, tempat mereka dipindahkan pada tahun 2017 dan ditahan di rumah, kata putra Zahir, Mohammad Osman dan staf bandara.“Dengan rahmat Tuhan dan upaya para pemimpin Imarah Islam, dia telah kembali ke negara ini,” kata Osman, mengacu pada otoritas Taliban di Afghanistan.Pihak berwenang AS menghadapi tuduhan penyiksaan dan pelecehan terhadap tahanan di fasilitas Teluk Guantanamo, di mana banyak dari mereka ditahan tanpa tuduhan atau kewenangan hukum untuk menentang penahanan mereka.Sebagian besar narapidana penjara militer telah dibebaskan selama bertahun-tahun, termasuk para pemimpin senior Taliban."Saya senang sekali. Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa seperti sedang Idul Fitri," kata Osman.Para pengungsi yang kembali dibawa ke area VIP jauh dari media yang diundang dan kerumunan pendukung yang saling berdesak-desakan, beberapa di antaranya memegang karangan bunga, yang telah berkumpul untuk menyambut kedatangan mereka.Zahir tiba di penjara kontroversial itu pada tahun 2002, tahun dibukanya penjara tersebut di Kuba setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Abdul Mateen dan dokumen-dokumen AS.Karim tiba pada tahun 2003, setelah ditahan dan ditahan di Pakistan sebelum diserahkan ke tahanan AS.Mereka termasuk di antara ratusan tersangka militan yang ditangkap oleh pasukan AS selama apa yang disebut 'Perang Melawan Teror' dan ditahan di penjara rahasia.Kedua pria tersebut telah berada di bawah pengawasan tanpa hak untuk melakukan perjalanan selama tujuh tahun di kerajaan Teluk Oman, kata Qani dalam sebuah postingan di situs media sosial X pada hari Minggu.“Berkat upaya Imarah Islam Afghanistan, pembatasan yang diberlakukan akan dicabut dan mereka akan kembali ke tanah air mereka,” tambahnya.Baliho yang menyambut kedua pria itu kembali ke Afghanistan dipasang di jalan menuju bandara sebelum kedatangan mereka dan pasukan keamanan yang ketat dikerahkan pada Senin pagi.Salah satu tahanan Afghanistan yang masih ditahan di Teluk Guantanamo, Muhammad Rahim, yang pada bulan November keluarganya menyerukan pembebasannya.Pemerintah AS selama bertahun-tahun mengatakan pihaknya berupaya mengurangi jumlah tahanan dan akhirnya menutup Teluk Guantanamo, yang terletak di pulau Kuba namun berada di bawah yurisdiksi AS. AFP PHOTO/Wakil Kohsar