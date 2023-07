Momen Jokowi Lakukan Tiga Pertemuan Bisnis dengan Pengusaha Tiongkok

(WWD)

Presiden Joko Widodo melakukan tiga pertemuan bisnis dengan para pengusaha Tiongkok dalam kunjungan kerja hari kedua di Chengdu, Jumat, 28 Juli 2023.Tiga pertemuan itu pertama adalah roundtable business dengan pebisnis RRT dan INACHAM yang bergerak di bidang energi hijau, hilirisasi nikel, otomotif, kesehatan dan impor sawit.Kedua adalah joint call perusahaan di bidang petrokimia dan PLTA di Kaltara, sedangkan yang ketiga adalah pertemuan one on one dengan salah satu perusahaan Tiongkok yang bergerak di bidang kaca float."Dari semua pertemuan bisnis tampak komitmen baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta China untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia," jelas Menlu Retno.Menlu menyampaikan prioritas investasi ke depan antara lain adalah di industri hilirisasi energi baru terbarukan, kesehatan, riset untuk ketahanan pangan dan juga pembangunan IKN."Dan di semua pertemuan Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya penggunaan tenaga kerja lokal ramah lingkungan dan membawa nilai tambah bagi Indonesia," terangnya.Menlu mengatakan dari tiga pertemuan bisnis tersebut tampak pula komitmen untuk perluasan investasi maupun rencana investasi yang baru, yang sangat besar."Nilainya puluhan miliar dolar AS dan salah satunya nilainya cukup besar yaitu sekitar 11,5 miliar dolar AS. Sekali lagi 11,5 miliar dolar AS adalah satu di antara beberapa komitmen investasi, ujarnya.Sementara sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga dikabarkan telah melakukan pertemuan bisnis yang menghasilkan komitmen investasi di bidang kesehatan senilai USD1,5 miliar. BPMI Setpres