Berikut ini cara mengembalikan chat WhatsApp yang terhapus baik di iOS maupun Android:

1. Mengembalikan chat WhatsApp di Android

2. Mengembalikan chat WhatsApp di iOS

3. Mengembalikan chat WhatsApp melalui fitur Recent Backup

4. Mengembalikan chat wa tapi tidak melakukan pencadangan

Lalu bagaimana caranya, simak langkah-langkahnya berikut ini:

Untuk mengembalikan chat yang terhapus:

(WWD)

Jakarta: Mengembalikan chat WhatsApp (WA) yang terhapus bisa dilakukan tanpa perlu memasang aplikasi tambahan. WhatsApp memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya mengembalikan pesan yang dihapus.Chat WA bisa terhapus karena beberapa hal seperti tidak sengaja terhapus, HP kembali ke setelan pabrik, HP rusak, atau ganti HP baru. Apabila mengalami masalah tersebut sobat Medcom tidak perlu panik, riwayat chat atau obrolan WA dapat dikembalikan. Syaratnya, kamu mengaktifkan pencadangan riwayat chat. Cara mengembalikan Chat WA yang terhapus.a. Buka aplikasi WhatsApp dan pilih pengaturan (setting), kemudian pilih obrolan (chat)b. Pilih cadangan obrolan (chat backup)c. Pilih cadangkan ke Google Drive (Back up to Google Drive)d. Pilih akun Google yang ingin digunakan untuk back up chat WhatsAppe. Pilih waktu back up, semisal harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), atau bahkan saat Anda ingin mencadangkan saja (only when i tap back up)f. Lalu pilih cadangkan (Backup Over)a. Buka Aplikasi WhatsApp dan klik pengaturan (setting), kemudian pilih obrolan (chat)b. Pilih cadangan obrolan (chat backup) dan akan dialihkan ke Google Drive. Pilih akun Google yang ingin digunakan untuk back up chat WhatsAppc. Pilih waktu back up, semisal harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), atau bahkan saat Anda ingin mencadangkan saja (only when i tap back up)a. Uninstall aplikasi WhatsAppb. Unduh atau install kembali aplikasi WhatsAppc. Buka aplikasi WhatsApp dan pilih Restore saat ada pertanyaan Restore Your Chat Historyd. Muncul Restore Chat History, tunggu hingga selesai. Chat WhatsApp yang dicadangkan akan kembali.Apabila sobat Medcom tidak melakukan pencadangan secara otomatis tidak perlu panik. Kamu tetap bisa mengembalikan chat yang terhapus dengan cara berikut ini.Cara ini menggunakan file backup yang tersimpan di memori HP. Meski tidak melakukan pencadangan, WhatsApp secara default (bawaan) melakukan penyimpanan salinan chat ke memori internal.WhatsApp membuat salinan chat ini setiap hari pada pukul 02.00 dan tersimpan selama hanya seminggu. Untuk itu pastikan chat yang terhapus tidak lebih dari satu minggu, selain itu cara ini hanya bisa dilakukan di HP berbasis Android.a. Pertama buka File Managerb. Lalu buka penyimpanan internalc. Buka folder WhatsApp lalu buka Databased. Selanjutnya akan muncul file msgstore.db.crypt14a. ubah msgstore.db.crypt14 menjadi msgstore_BACKUP.db.crypt14 (folder ini berisi file backup terakhir).b. Setelah itu, akan muncul daftar file file backup dengan format nama msgstore-(tahun)-(bulan)-(tanggal).1.db.crypt14. Pilih file dengan format tanggal terbaru dan ubah namanya menjadi msgstore.db.crypt14.c. Langkah berikutnya buka Google Drive dan hapus pencadangan otomatis yang tersimpan di sana. Dengan begitu aplikasi dipaksa untuk mengembalikan backup pada penyimpanan internal.d. Berikutnya hapus aplikasi WA dan instal kembalie. Nantinya akan muncul Restore atau Pulihkan chat, maka aplikasi bisa mengambil file dari smartphone.f. Klik Next atau Restore, lalu chat yang terhapus sudah kembali lagi.Cara keempat ini lumayan rumit. Tapi, pada intinya penting untuk melakukan pencadangan riwayat chat otomatis baik di Google Drive maupun iCloud.Demikian tadi cara mengembalikan chat WA yang terhapus. Semoga bisa bermanfaat. Dok: Medcom.id/Teknologi