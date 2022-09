5 Perubahan Setelah Ratu Elizabeth II Meninggal

Berikut sejumlah perubahan di Inggris yang perlu Anda tahu:

Sejumlah hal akan berubah pascakematian Ratu Elizabeth II dan pengangkatan Raja Charles III . Mulai dari lagu kebangsaan, uang, hingga perangko di Inggris.Rencana telah berjalan untuk kematian ratu selama bertahun-tahun, yang dikenal sebagai Operasi London Bridge, serta rencana untuk memulai pemerintahan raja, yang dikenal sebagai Operasi Spring Tide.Lagu kebangsaan Inggris God Save the Queen berubah menjadi God Save the King setelah Raja Charles III bertahta.Semua lirik akan tetap sama, kecuali penyebutan 'ratu' akan berubah menjadi 'raja'. Semua kata ganti dalam lagu tersebut juga akan diubah menjadi he dan him.Semua mata uang di Inggris, yang dikenal sebagai poundsterling, menampilkan potret ratu, akan diganti dengan potret raja. The Guardian melaporkan sekitar 4,5 miliar uang kertas beredar dengan potret ratu, dan itu akan memakan waktu setidaknya dua tahun sebelum raja muncul di sana.Ratu juga muncul di beberapa uang kertas dan koin di Kanada dan negara-negara Persemakmuran Inggris lainnya, tetapi status potret baru tidak jelas di negara-negara tersebut.Ratu juga ditampilkan di prangko, yang akan segera menampilkan raja sebagai penggantinya.Kotak pos di sekitar Inggris mengatakan EIIR, yang merupakan sandi untuk Elizabeth II Regina, kemungkinan tidak akan diganti atau dihapus. Sebaliknya, ketika yang baru dibuat, mereka akan memiliki sandi raja.Bendera Inggris di kantor polisi, gedung pemerintah, dan lokasi lain yang memiliki sandi ratu akan diganti. Logo baru, beserta warnanya, belum diumumkan.Kemungkinan bendera standar kerajaan, yang berkibar di gedung setiap kali kepala keluarga kerajaan berada, juga bisa berubah. Bendera lain yang bisa berubah adalah bendera warna ratu.Selain gelar Charles, banyak gelar dalam keluarga kerajaan juga berubah. Istri Raja Charles III, Camilla Parker Bowles, sekarang menjadi Permaisuri.Pangeran William dan Kate Middleton, yang dulunya Duke dan Duchess of Cambridge, sekarang menjadi Duke dan Duchess of Cornwall dan Cambridge.Meski Pangeran Harry dan Meghan Markle telah meninggalkan keluarga kerajaan, ada kemungkinan anak-anak mereka, Archie dan Lilibet, bisa dianugerahi gelar pangeran dan putri. Dok: Medcom.id