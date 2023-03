(WWD)

Ajang penghargaan Academy Award ke-95 atau Piala Oscar 2023 telah selesai digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Senin, 13 Maret 2023 WIB.Film Everything Everywhere All at Once memborong tujuh piala Oscar, salah satunya kategori Aktris Terbaik yang diraih oleh aktris Malaysia Michelle Yeoh.Sementara itu Aktor Terbaik disabet ole Brendan Fraser lewat The Whale.Berikut daftar para pemenang Oscar 2023: