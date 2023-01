5 Sarapan Terburuk untuk Kesehatan Jantung

Berikut beberapa makanan yang membahayakan kesehatan jantung:

1. Bacon, sosis, dan ham

2. Kue-kue

3. Sereal manis dan granola

4. Pancake

5. Produk teh dan kopi instan

Sarapan baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun begitu, beberapa jenis sarapan yang ada juga bisa membahayakan organ penting. Jantung, misalnya. Ya, mengunyah makanan pagi hari yang dapat membahayakan jantung mungkin bukanlah cara yang tepat.Ingat, menjaga jantung dan sistem peredaran darah tetap sehat saat ini dan di masa mendatang harus dilakukan. Di sini, Kylene Bogden, RDN, salah satu pendiri FWDfuel, membagikan makanan sarapan yang harus dilewati (atau dibatasi) demi kesehatan jantung jangka panjang. Bila ingin mencicipinya boleh saja sesekali mengonsumsi. Tapi ingat porsi dan jangan terlalu sering.Kata Bogden, beberapa makanan tersebut sarat dengan lemak jenuh. Terlalu banyak lemak jenuh dalam diet harian dapat meningkatkan kolesterol LDL (jahat), yang meningkatkan risiko penyumbatan arteri dan penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis.Contoh kasus, Meta-analisis Juli 2015 di ?Public Health Nutrition? menemukan bahwa orang yang makan lebih banyak daging merah dan olahan memiliki kemungkinan kematian yang lebih tinggi terkait masalah jantung (dan kanker).Tapi jika kamu tidak bisa hidup tanpa bacon, jangan khawatir, nikmati saja secukupnya. Dengan kata lain, melansir Live Strong, nikmati bacon, sosis, dan ham sebagai suguhan sesekali versus makanan pokok sehari-hari. Kamu juga dapat memilih alternatif seperti sarapan "daging" nabati atau memilih daging tanpa lemak seperti kalkun.Di antara donat, muffin, dan croissant, sangat enak dijadikan sarapan. Tapi makanan yang dipanggang ini tidak baik untuk kesehatan jantung jangka panjang."Kue-kue adalah kombinasi tiga ancaman dari lemak jenuh, gula rafinasi, dan bahan kimia peradangan/pewarna makanan, yang semuanya menyebabkan peradangan dalam tubuh," kata Bogden. Seiring waktu, peradangan kronis perlahan merusak arteri dan pembuluh darah kecil lainnya dan dapat menyebabkan penyakit jantung.Jaime Osneto melalui artikenya bertajuk "The 7 Worst Breakfasts for Heart Health (and What to Eat Instead)," beberapa sereal dan granola dapat menyajikan gula sebanyak sepiring kue kering."Gula tambahan, terutama gula rafinasi, biasanya merupakan bahan utama dalam produk ini," tandas Kylene Bogden. Masalahnya adalah, gula bisa lebih meradang daripada lemak jenuh dalam hal kesehatan jantung. Inilah alasannya, saat mengonsumsi terlalu banyak gula, tubuh melepaskan insulin, yang menyimpan kelebihannya di sel lemak.Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penambahan berat badan dan resistensi insulin, yang merupakan faktor risiko peradangan dan kondisi metabolisme tertentu, menurut Klinik Cleveland."Peradangan kronis selama bertahun-tahun dari diet sekarang dikaitkan dengan penyakit terkait kardiovaskular seperti stroke, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung," imbuh Bogden.Sarapan yang juga kerap disebut panekuk ini cukup populer, tapi tidak selalu baik untuk jantung. Pasalnya, pancake kerap dibuat dengan karbohidrat olahan seperti tepung putih, yang telah dihilangkan nutrisi pentingnya.Menurut Clinic Cleveland, karbohidrat olahan yang kekurangan serat cukup bisa meningkatkan gula darah sehingga memicu respons peradangan. Apalagi bila menikmati sarapan pancake ditambah dengan mentega yang tinggi lemak dan sirop manis.Minuman pagi juga bisa menjadi "bom gula" yang merusak kesehatan jantung. Faktanya, minuman manis adalah pasokan utama gula tambahan dalam makanan Amerika, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Dok. Medcom.id/gaya