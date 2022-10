5 Penyebab Pasangan Enggan Berhubungan Intim

Berikut beberapa alasan yang bisa menghantui pasangan mengapa dirinya enggan bercinta dengan kamu:

1. Disfungsi ereksi

2. Ketegangan dalam hubungan

3. Kurang percaya diri

4. Ketidaksetiaan

5. Rasa sakit

Bagi pasangan suami istri, berhubungan intim merupakan hal yang sah-sah saja, bahkan diharuskan selagi keduanya dalam keadaan fit.Pasalnya, lewat berhubungan intim atau bercinta, bukan hanya mencurahkan seluruh rasa cinta kita kepada pasangan, tapi juga bisa membuat hubungan keduanya makin dekat. Selain menciptakan rasa bahagia, bercinta juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan.Lantas berapa kali minimal hubungan tersebut dianjurkan? Seperti yang telah dinukil dari The Healthy, berhubungan seksual dianjurkan untuk rutin dilakukan selama kondisi tubuh keduanya sehat, terlebih bila pasutri tersebut masih mudah dan pengantin baru. Wow!Namun memang, ada kalanya pasangan akan menolak permintaan, entah itu dari pihak istri ataupun suami. Biasanya alasan yang terlontar karena tubuh lelah atau sedang tidak enak badan akan menurunkan mood bercinta kamu.Biarpun begitu, bila pasangan jarang ingin berhubungan badan mungkin ada sesuatu yang dirasa, selain rasa lelah.Ini tidak banyak dibicarakan, tetapi lebih umum daripada yang kamu kira, menurut para ahli University of Wisconsin. Kondisi ini memengaruhi berkisar 10 persen pria per dekade kehidupan."Pria lebih suka menghindari hubungan seksual darpada melihat penis mereka yang tidak berfungsi, daripada merasa malu dengan seorang wanita," jelas Wendi L. Dumbroff, seorang konselor profesional berlisensi yang berbasis di New Jersey.“Setiap jenis ketegangan yang menumpuk dan membara, walaupun masalah sepele adalah kematian seks,” kata Claudia Six, PhD, seksolog yang berbasis di San Francisco dan penulis Erotic Integrity: How to Be True to Your Sexuality.“Kamu harus mengatasi kebencian, menyelesaikan konflik, meminta maaf dengan tulus dan belajar berkomunikasi lebih efektif.” Memiliki percakapan yang sulit ini, tambahnya, memiliki potensi paling besar untuk mendorong kehidupan seks.Tidak peduli berapa usia, ukuran celana atau berat badan seseorang, rasa tidak percaya diri adalah hambatan utama untuk mendapatkan seks yang hebat. “Pasangan dan terapi seks berguna untuk membantu pasangan berkomunikasi lebih bebas seputar masalah seksual, serta membantu memastikan bahwa mereka dapat menikmati seks yang mereka miliki,” imbuh Dumbroff.Jika salah satu atau kedua pasangan tidak setia atau curang, memulihkan hubungan seksual bisa jadi sulit. “Entah pria atau wanita yang selingkuh, kepercayaan, yang merupakan bagian penting dari hubungan intim, telah terkikis. Ini membuatnya sulit untuk jatuh kembali ke pelukan satu sama lain,” ujar Dumbroff.Menghubungkan kembali secara perlahan dengan cara yang terasa aman bagi pasangan yang diselingkuhi dapat mulai menyembuhkan dan menciptakan keintiman di antara mereka sekali lagi.Rasa sakit seksual sering mencegah orang, terutama wanita, dari keinginan untuk berhubungan seks. Ada beberapa alasan mengapa rasa sakit yang sangat nyata ini menyerang selama hubungan seksual, itulah sebabnya ia merekomendasikan wanita dan pria untuk mencari perawatan medis jika mereka mengalami ketidaknyamanan.Beberapa pasti berasal dari fisik, misal, wanita pascamenopause yang menderita kekeringan atau wanita yang telah menjalani kemoterapi, yang juga dapat membuat kekeringan dan perubahan pada mukosa vagina. Dok: Medcom.id/gaya