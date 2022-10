5 Minuman yang Boleh dan Tidak Boleh Dikonsumsi Penderita Diabetes

Berikut minuman-minuman yang boleh dikonsumsi penderita diabetes:

1. Air Mineral

2. Jus Buah

3. Teh

4. Kopi Hitam

5. Susu rendah lemak

Sementara minuman-minuman ini harus dihindari penderita diabetes, seperti:

Kopi kemasan

Alkohol

Soda

Minuman Berenergi

Minuman mengandung pemanis tambahan

(WWD)

Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi.Berdasarkan Permenkes No. 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula per hari bagi setiap orang adalah sebanyak 10 persen dari total energi (200 kkal) atau sekitar 4 sendok makan gula atau 50 gram.American Diabetes Association (ADA) merekomendasikan untuk penderita diabetes mengonsumsi minuman rendah kalori atau nol kalori untuk mengurangi pelonjakan gula darah.Air mineral atau biasa disebut dengan air putih memang minuman terbaik dari segala minuman karena membuat sehat. Minuman ini dapat membantu tubuhmu untuk menghilangkan kelebihan glukosa melalui urine.Minuman ini tidak akan meningkatkan kadar gula darah. Berdasarkan Kemenkes, orang dewasa disarankan mengonsumsi air mineral sebanyak 8 gelas berukuran 230 ml per hari.Jus diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Namun, kamu harus pastikan bahwa jus yang dibuat tanpa pemanis tambahan atau gula tambahan.Kamu bisa mengonsumi jus buah seperti apel, jeruk, kiwi, alpukat, mangga, stoberi, dan pir karena buah-buah ini dinilai baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kamu juga bisa mencampurkan dengan sayuran seperti seledri atau mentimun untuk tambahan serat, mineral, dan juga vitamin.Teh menjadi salah satu minuman terbaik yang cocok untuk dikonsumsi penderita diabetes. Kamu juga harus memperhatikan bahwa teh yang dikonsumsi tidak mengandung pemanis atau gula tambahan.Kamu bisa konsumsi teh biasa seperti teh hijau, teh hitam, teh putih, serta teh oolong. Jika ingin mengonsumsi teh herbal, kamu bisa mencoba teh chamomile, teh jahe, teh kembang sepatu, dan juga teh peppermint. Kamu juga bisa menambahkan perasan lemon agar rasa teh tidak begitu hambar.Kopi dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes namun dengan catatan bahwa yang dikonsumsi adalah kopi hitam dan tanpa gula atau pemanis tambahan.Food and Drug Administration (FDA) juga menyarankan agar mengonsumsi kopi tidak lebih dari 400 ml per hari atau sekitar 4 cangkir. Namun, jika kamu sensitif terhadap kafein, kamu bisa terlebih dahulu berkonsultasi kepada dokter.Susu yang bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes adalah susu skim atau susu rendah lemak dan juga susu tanpa pemanis. Susu diketahui mengandung zat-zat mineral yang penting untuk tubuh. Kamu bisa mengonsumsi susu rendah lemak hanya sebatas 1 hingga 2 gelas sehari.Kopi hitam memang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Pasalnya, kopi kemasan memiliki kadar gula yang bisa melonjakkan kadar gula dalam darah. Untuk memastikannya, kamu bisa melihat komposisi pada kemasan dan melihat jumlah gula yang terkandung di sana sebelum mengonsumsinya.Minuman alkohol memang masih bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Namun, kamu harus memperhatikan batas untuk konsumsi per hari. Beberapa alkohol seperti bir mengandung karbohidrat. Selain itu, racikan alkohol juga mengandung gula. Jika dikonsumsi berlebihan, akan memperburuk kadar gula darah.Tidak asing mendengar bahwa minuman soda memang memiliki kadar gula yang tinggi. Minuman soda yang tersedia di minimarket pun juga biasanya mengandung gula hingga 20 hingga 27 gram. Jika kamu mengonsumsi minuman soda, akan membuat kadar gula darah melonjak serta dapat menaikkan berat badan, yang merupakan pantangan bagi penderita diabetes.Tidak begitu berbeda dengan minuman bersoda, minuman berenergi merupakan pantangan bagi penderita diabetes. Selain kadar gulanya tinggi, minuman ini juga mengandung kafein.Kadar kafein di dalam minuman berenergi bisa berkisar 70 hingga 200 ml untuk setiap 16 ons penyajian. Maka dari itu, minuman jenis ini menjadi salah satu minuman yang paling dilarang jika dikonsumsi oleh penderita diabetes.Minuman kekinian sudah tersebar di banyak tempat, baik di mall atau pinggir jalan, seperti boba, milk tea, thai tea, milkshake dan lain sebagainya. Minuman-minuman tersebut dinilai memiliki kadar gula yang tinggi karena memakai pemanis tambahan.Medcom.id/Gaya