Kenaikan Harga Beras di Malang Masif

Kenaikan harga beras sejak Agustus lalu sampai sekarang mencapai Rp12.000 per kemasan 5 kg atau naik Rp2.400 per kg. Tiga bulan lalu, semula harga beras kemasan 5 kg dipatok Rp60.000 sampai akhirnya kinibertahan di harga rata-rata Rp72.000.Kondisi ini yang membuat pedagang beranggapan harga beras stabil. Padahal, harga komoditas penyumbang inflasi itu sebelumnya sudah naik beberapa kali sampai melampaui ketentuan harga tertinggi (HET). AdapunHET sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, yakni beras medium Rp10.900 per kg dan beras premium Rp 13.900 per kg.Menurut Supri, pedagang di Pasar Bunul, Kota Malang , harga beras mengalami kenaikan sejak Agustus dinilai lebih menguntungkan petani. Semahal apa pun beras, konsumen tetap membeli bahan pangan pokoktersebut.Kendati demikian, harga beras bisa saja turun, tapi hal itu bergantung pasokan saat panen Desember ini."Kenaikan harga beras sedikit tertahan oleh beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Tapi ada kemungkinan naik lagi saat Natal dan Tahun Baru ini," tegas Supri, Rabu, 20 Desember 2023.Beras SPHP Bulog, lanjutnya, langsung terjual habis dalam dua hari. Pembelinya, konsumen ekonomi menengah ke bawah dan penjual nasi goreng."Harga beras bulog Rp54.500 per 5 kg. Sebelumnya saya dapat kiriman 5 sak, sekarang 200 sak," ucapnya.Pedagang di Pasar Bunul kebanyakan menjual beras kemasan berbagai merek dengan harga bervariasi. Tidak ada pembeda beras yang dijual itu jenis premium atau medium.Bera smerek tugu dijual Rp68.000, beras mentari Rp70.000, beras sedap wangi Rp75.000, beras lahap dan merek raja Rp72.000. Semua beras itu kemasan 5 kg.Komoditas lainnya, harga minyak goreng naik semula Rp14.000 menjadi Rp14.500 per liter. Demikian pula harga gula sebelumnya 16.000 per kg menjadi Rp16.500 per kg. MI/Bagus Suryo