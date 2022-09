Hasil Akhir Pertemuan Menteri Pembangunan Negara G20

(WWD)

Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 dan delegasi telah menyampaikan komitmen, gagasan, dan panduan politik untuk mengimplementasikan kesepakatan bersama ke dalam aksi-aksi kolektif yang konkret dalam G20 Development Ministerial Meeting.Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pertemuan tersebut adalah puncak dari kerja keras seluruh pihak sepanjang tahun di Development Working Group (DWG). Setidaknya, DWG telah melaksanakan tiga pertemuan utama, masing-masing di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, juga beberapa pertemuan drafting khusus untuk mencapai titik ini."Di dalam Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan, kami sebagai Presidensi dan Chair di forum ini, telah menyarikan komitmen-komitmen G20 yang akan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh anggota G20 dan komunitas internasional, di dalam suatu Chair's Summary. Di dalam dokumen ini, para menteri pembangunan sepakat untuk memperkuat komitmen kerja sama multilateralisme untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Suharso, Kamis, 8 September 2022.Selain itu, G20 DWG berhasil menyelesaikan dan menyepakati dua dokumen keluaran atau deliverables, yaitu:- G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, including LDCs and SIDS.- G20 Principles to Scale up Blended Finance in Developing Countries, including LDCs and SIDS.Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 hari ini dihadiri oleh seluruh Menteri Pembangunan G20 dan seluruh Delegasi, baik secara daring maupun luring. Adapun pertemuan ini dihadiri oleh 31 delegasi, yang di antaranya terdiri dari 24 negara anggota dan sisanya dari nonanggota serta lembaga internasional. Dok: Medcom.id/Ekonomi