Harga Cabai di Purwokerto Naik Signifikan

Mendekati momentum Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang akan jatuh pada 14 Februari mendatang, harga cabai di daerah Purwokerto, Jawa Tengah naik significant. Kenaikan harga terpantau di ksiaran Rp6.000 per kg untuk cabai rawit merah dan Rp4 ribu untuk cabai rawit hijau. Kenaikan harga mengikuti kenaikan harga cabai di Jakarta.Pantauan di sejumlah pasar tradisional Purwokerto pada Senin, 29 Januari 2024, harga cabai rawit merah di tingkat grosir yang sehari sebelumnya dipasarkan pada rentang harga antara Rp23 ribu per kg hingga Rp25 ribu per kg, kini naik menjadi Rp30 ribu hingga Rp31 ribu per kg. Cabai rawit hijau yang semula ditawarkan Rp18 ribu per kg, kini naik menjadi Rp24 ribu per kg.Beni, 35, salah seorang pedagang di Pasar Wage Purwokerto , mengatakan, sehari sebelumnya, yakni Minggu, 28 Januari 2024 ia masih menjual cabai rawit merah di kisaran harga Rp23 ribu per kg dan cabai rawit hijau Rp18 ribu per kg secara grosir pada para pedagang kecil. Namun mulai Senin Pagi, harga cabai rawit merah sudah ia pasarkan dengan harga Rp31 ribu per kg dan cabai rawit hijau Rp24 ribu per kg. Sedangkan cabai keriting merah cenderung turun dari semula Rp52 ribu per kg menjadi Rp44 ribu per kg."Biasanya harga cabai di daerah akan mengikuti harga cabai di Jakarta karena pemesanan cabai lebih banyak dari Jakarta. Jika harga cabai di Jakarta naik, maka di daerahpun akan ikut naik. Kemungkinan karena mau Pemilu jadi harganya naik," ujar Beni, Senin, di Purwokerto.Kendati demikian, Beni memperkirakan, kenaikan harga cabai tidak akan sampai menyentuh level tertinggi seperti menjelang Natal dan Tahun baru beberapa waktu lalu yang sempat mencapai Rp98 ribu hingga Rp100 ribu per kg di tingkat eceran dan Rp77 ribu per kg di tingkat grosir. Menjelang Pemilu ini kenaikan harga cabai diperkirakan tidak mencapai RP50 ribu per kg.Ima, 23, pedagang lainnya, mengatakan hal senada. Ia mengaku telah menaikan harga cabai rawit merah di tingkat eceran sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kg. Semula harga cabai rawit merah ia jual Rp28 ribu per kg, kemudian per Senin. 29 Januari 2024 ini naik menjadi Rp30 ribu per kg. Untuk harga cabai jenis lainnya, menurut dia cendrung stabil. MI/Tosiani