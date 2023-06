Momen Jokowi Tinjau Harga Sembako dan Beri Bantuan di Pasar Menteng Pulo

(WWD)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga bahan pokok di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023, untuk melihat potensi pergerakan inflasi dalam beberapa waktu ke depan. Jokowi juga memberikan amplop berisi bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah pedagang di pasar tersebut."Saya ingin melihat situasi harga, terutama berkaitan dengan inflasi setelah Lebaran," kata Presiden Jokowi.Menurut Jokowi, sejumlah harga bahan pokok cukup terjaga. Adapun harga bahan pokok yang mengalami kenaikan adalah bawang merah yang mencapai Rp44-45 ribu per kilogram, atau meningkat dibanding harga sebelumnya di Rp32-34 ribu per kilogram.Untuk komoditas lain seperti beras, Jokowi menyebut tidak ada masalah. Dia mengaku kaget harga beras medium ada yang sebesar Rp9.000 per kg."Beras tadi yang medium dijual Rp9.000, Rp9,500 juga ada. Saya kaget juga ternyata ada yang Rp9.000 bagus saya rasa," kata dia.Sedangkan untuk harga minyak berkisar di Rp14 ribu, dan, kata Jokowi, telur mengalami penurunan di Rp31 ribu per kilogram.Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi setelah Lebaran yakni pada Mei 2023 sebesar 0,09 persen secara bulanan (month to month/mtm) atau menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,33 persen (mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan menjadi 4,00 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,33 persen (yoy).Turut mendampingi Presiden Jokowi yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Foto: BPMI Setpres