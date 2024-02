Man City Vs Burnley: The Citizens Menang 3-1

(WWD)

Manchester City sukses menekuk Burnley dengan skor 3-1 dalam matchday ke-22 Liga Premier Inggris 2023/24 di Etihad Stadium, Kamis, 1 Februari 2024 dini hari WIB.Julian Alvarez memborong dua gol untuk The Citizens, sementara satu gol lainnya dicetak oleh Rodri. Burnley sempat mencetak gol hiburan lewat aksi Ameen Al-Dakhil di akhir laga.Berkat hasil ini, Manchester City kembali ke peringkat dua klasemen Liga Inggris dengan perolehan poin 46. Sementara itu, Burnley semakin terpuruk di urutan 19 dengan poin 12.Bermain di hadapan suporter sendiri, City langsung tancap gas dan hanya butuh waktu 16 menit untuk membuka keunggulan lewat sundulan jarak dekat Julian Alvarez setelah menyambut umpan silang Matheus Nunes. Skor menjadi 1-0.Enam menit berselang, Alvarez kembali membobol gawang Burnley. Kali ini diawali tendangan bebas Kevin De Bruyne yang sekaligus menjadi umpan terobosan, Alvarez sukses menaklukkan James Trafford. The Citizens unggul 2-0.Gol ketiga City terjadi pada menit ke-46. Tendangan first time Rodri meneruskan umpan Phil Foden gagal dibendung Trafford. Manchester City unggul 3-0 di babak pertama.Sejak pertengahan babak kedua, Pep Guardiola memasukkan Erling Haaland yang kembali merumput usai lama menepi karena cedera. Namun, Haaland gagal menambah koleksi golnya.Burnley sendiri sempat mencetak gol hiburan pada menit ke-93 lewat aksi Ameen Al-Dakhil. Skor 3-1 menjadi hasil akhir dari laga ini. AFP PHOTO/Darren Staples