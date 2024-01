Liga Inggris: Chelsea Menang Tipis atas Fulham

(CDE)

Chelsea keluar sebagai pemenang ketika menjamu Fulham pada pekan ke-21 Liga Primer Inggris 2023/2024 di Stadion Stamford Bridge, Sabtu, 13 Januari 2024 malam WIB. Meski demikian, The Blues hanya mampu menang tipis dengan skor 1-0.Jalannya pertandingan memang tidak mudah bagi Chelsea . Statistik premierleague.com menunjukkan, Fulham sebagai tim tamu bisa menguasai bola sebanyak 44,6 persen dan punya jumlah peluang yang tidak terlalu berbeda, yakni 14 berbanding 17 total tembakan.Chelsea sendiri baru bisa memecah kebuntuan lewat gol tendangan penalti Cole Palmer pada menit 45+4. Saat itu, wasit menunjuk titik putih karena karena bek tengah Fulham, Issa Diop, menjatuhkan Raheem Sterling yang sedang melakukan penetrasi ke kotak terlarang.Empat pergantian pemain dilakukan Chelsea untuk mempertajam lini serang pada babak kedua. Namun, gol tambahan tetap tak kunjung tercipta hingga peluit panjang berbunyi karena kokohnya pertahanan Fulham. Dengan begitu, The Blues keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0.Meski menang tips, hasil itu sudah cukup untuk mengangkat posisi The Blues ke urutan delapan klasemen sementara dengan koleksi 31 poin. Kemudian, ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun Chelsea di liga domestik yang sebelumnya mengalahkan Luton Town dan Crystal Palace.Sementara itu, Fulham jadi tertahan di posisi ke-13 klasemen sementara karena baru memiliki 24 poin (7 menang, 3 seri, 11 kalah). Padahal sebelum menghadapi Chelsea, Fulham mampu menaklukkan tim papan atas Arsenal dengan skor 2-1 pada pekan sebelumnya. AFP PHOTO/Adrian Dennis