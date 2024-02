Timnas Qatar Juarai Piala Asia 2023

(CDE)

Tim Nasional Qatar sukses back to back juara di ajang Piala Asia 2023 usai mengalahkan tim kuda hitam Yordania pada laga final di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Losail, Doha, Qatar, Sabtu 10 Februari 2024 malam WIB. The Maroons sukses mempertahankan gelar di Piala Asia dan menguangi pencapaian edisi 2019.Anak asuh Tintin Marquez menang dengan skor 1-3. Tiga gol mereka diborong Akram Afif pada menit ke-22, 73, dan 95. Semuanya dicetak lewat titik putih alias penalti. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak Yazan Al Naimat menit ke 67.Sejak kick off, Qatar yang mengalahkan Iran di semifinal sudah mengancam pada menit ke-6. Sayang upaya bintang mereka, Akram Afif dari jarak dekat masih bisa dihalau kiper Yordania Yazeed Abulaila. Dua menit berselang, Afif kembali mengancam. Namun sayang tendangan datarnya masih terlalu lemah diamankan Abulaila.Yordania membalas lewat tendangan keras Yazan Al Naimat pada menit 16 yang masih tepat ke arah kiper Meshaal Barsham, disusul upaya Oswan pada menit ke-18, namun bola cutback di mulut gawang Qatar masih bisa dipotong Barsham.Menit ke 22, Qatar sukses mencetak gol pertama mereka. Akram Afif yang melakukan tusukan ke kotak penalti dilanggar Abdallah Nasib. Wasit Ning Ma asal Tiongkok lansgung menunjuk titik putih. Akram menjalankan tugasnya dengan baik sebagai algojo. Skor 0-1 untuk keunggulan Qatar.Selanjutnya, kedua tim silih berganti bermain terbuka. Namun hingga turun minum, skor 0-1 tak berubah.Babak kedua, Yordania yang diasuh Hussein Almouta asal Maroko langsung menekan untuk menyamakan kedudkan.Menit ke 67, menerima umpan kapten Ehsan Haddad, striker Yordania Yazan Al Naimat yang mengontrol bola di belakang bek Qatar sukses menaklukkan Meshaal Barsham dengan sepakannya. Skor menjadi imbang 1-1.Tak lama, wasit asal Tiongkok kembali memberikan hadiah penalti usai Almoez Ali dilanggar di kotak penalti Yordania. Akram Afif kembali menjalankan tugasnya dengan baik. Skor menjadi 1-2 pada ment 73.Qatar nyaris memperbesar keunggulan kalau saja endangan bebas Afif pada menit ke-86 tak berhasil dihalau kiper Yazeed.Afif yang pada malam tersebut bermain baik akhirnya membukukan hattrick alias gol ketiganya pada masa injury time. Pelanggaran kiper Yazeed terhadapnya berbuntut penalti kembali. Kali ini, Afif sukses menipu Yazeed ke arah yang berbeda. Skor menjadi 1-3 untuk Qatar bertahan hingga peluit panjang.The Maroons sukses mempertahankan gelarnya di hadapan 88 ribu penonton yang memadati Stadion Lusail, stadion di mana Lionel Messi pernah mengangkat trofi Piala Dunia.Di final, Yordania sebenranya bermain lebih menyerang dan memiliki 16 kali percobaan ke gawang dengan enam di antaranya on target. Sedangkan Qatar memiliki 8 percobaan dan tujuh di antaranya on target. Hanya karena kesalahan di lini pertahanan membuat Yordania kalah dari juara bertahan Qatar yang lebih berpengalaman. AFP PHOTO/Giuseppe Cacace/Jewel Samad/Karim Jaafar