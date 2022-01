Ini Daftar Pemenang The Best FIFA Awards 2021

Berikut daftar pemenang selengkapnya dari The Best FIFA Awards 2021:

Pemain Pria Terbaik FIFA: Robert Lewandowski (Bayern Munich/Polandia)

Penghargaan Spesial Terbaik FIFA: Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal)

Pelatih Pria Terbaik FIFA: Thomas Tuchel (Chelsea/Jerman)

Kiper Pria Terbaik FIFA: Edouard Mendy (Chelsea/Senegal)

Pemain Wanita Terbaik FIFA: Alexia Putellas (Barcelona/Spanyol)

Pelatih Wanita Terbaik FIFA: Emma Hayes (Chelsea/Inggris)

Kiper Wanita Terbaik FIFA: Christiane Endler (PSG/Cile)

Penghargaan Puskas FIFA: Erik Lamela (Tottenham Hotspur/Argentina)

Penghargaan Penggemar FIFA: Penggemar Denmark dan Finlandia

Penghargaan Fair Play FIFA: Tim putra dan staf medis Denmark

Federasi Sepakbola Dunia ( FIFA ) telah mengumumkan siapa saja para insan sepakbola yang meraih gelar di ajang The Best FIFA Awards 2021 pada Selasa, 18 Januari 2022, dini hari WIB.Lewandowski didaulat menjadi pemain terbaik di sektor putra, mengungguli Lionel Messi dan Mohamed Salah di posisi tiga terbaik.Bagi Lewandowski, ini merupakan kali kedua ia meraih gelar pemain terbaik dalam ajang The Best FIFA Awards, yang dulu dikenal dengan nama FIFA World Player of the Year, setelah meraihnya pula pada tahun lalu.AFP Photo/Harold Cunningham/POOL