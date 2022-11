Hasil Drawing 16 Liga Champions: Liverpool Tantang Madrid, PSG Lawan Bayern

Berikut hasil undian 16 besar Liga Champions selengkapnya:

(WWD)

Pertemuan Liverpool dengan Real Madrid yang sama-sama kerap menjuarai Liga Champions menjadi salah satu dari dua pertemuan paling panas dalam babak 16 besar Liga Champions yang undiannya baru diselesaikan Senin 7 November.Pertemuan kelas berat lainnya yang menjanjikan perang adu adrenalin terjadi antara Paris Saint Germain dengan Bayern Muenchen. Juara Liga Inggris Manchester City akan dihadapi RB Leipzig dalam salah satu dari dua duel antara wakil Inggris dan Jerman, selain pertemuan Borussia Dortmund dengan Chelsea. Leg pertama akan dimainkan pada 14 Februari 2023 di mana tim pertama yang disebut lebih dulu menjadi tuan rumah. Leg kedua yang berlaku sebaliknya akan digelar pada 7 Maret tahun yang sama.Liverpool vs Real MadridParis Saint Germain vs Bayern MuenchenLeipzig vs Manchester CityEintracht Frankfurt vs NapoliInter Milan vs PortoClub Brugger vs BenficaAC Milan vs Tottenham HotspurBorussia Dortmund vs Chelsea.AFP PHOTO/Frabrice Coffrini