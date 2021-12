Drawing Diulang 16 Besar Liga Champions, PSG Jumpa Real Madrid

(KHL)

Hasil drawing ulang 16 besar Liga Champions sudah keluar. Paris Saint-Germain tak jadi bertemu Manchester United, melainkan Real Madrid.Drawing 16 besar Liga Champions yang digelar di markas UEFA pada Senin, 13 Desember 2021, sebenarnya sudah dilakukan pada pukul 18.00 WIB tadi, namun harus diulang karena ada kesalahan teknis dalam pengundian, yang berujung protes dari klub-klub peserta."Menyusul masalah teknis dengan perangkat lunak dari penyedia layanan eksternal yang menginstruksikan wasit mengenai tim mana yang berhak bermain satu sama lain, kesalahan material terjadi dalam pengundian untuk Babak 16 Besar Liga Champions UEFA," bunyi pernyataan resmi UEFA di Twitter resminya."Sebagai akibatnya, pengundian telah dinyatakan batal dan akan sepenuhnya diulang pada pukul 15:00 CET (21.00 WIB)," lanjut pernyataan tersebut.Selain PSG yang batal bertemu United, undian ulang justru mempertemukan PSG dengan Real Madrid. Kecuali laga Chelsea vs Lille yang tidak berubah, tujuh laga di babak 16 besar lainnya ikut mengalami perubahan.Berikut hasil lengkap undian ulang babak 16 besar Liga Champions 2021--2022:Salzburg vs MuenchenSporting Lisbon vs Manchester CityBenfica vs AjaxChelsea vs LilleAtletico Madrid vs Manchester UnitedVillareal vs JuventusIntermilan vs LiverpoolReal Madrid vs PSG.AFP Photo/Richard Juilliart