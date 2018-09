Gejolak Ekonomi Global tak Pengaruhi Pertumbuhan e-Commerce Indonesia

: Kondisi gejolak ekonomi global ternyata tidak memengaruhi sektor e-commerce. Minat masyarakat dalam berbelanja via online atau daring terus meningkat dari tahun ke tahun.Co-Founder dan Country Head of Shopback Indonesia Indra Yonathan mengatakan peningkatan minat belanja lewat darinng itu terus tumbuh karena berbagai platform e-commerce menawarkan banyak inovasi promo."Saat ini belum terlihat pengaruhnya karena dari bulan ke bulan masih ada kenaikan. Apalagi nanti akan banyak promo-promo menarik di akhir tahun," kata Yonathan di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.Tiga e-commerce besar seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee pun mengatakan saat ini belum menjadi puncak dari perjalanan e-commerce di Indonesia. Chief Marketing Officer Lazada Achmad Alkatiri mengungkapkan sektor e-commerce masih akan berkembang di tahun-tahun mendatang dan daya beli masyarakat berbelanja via internet akan terus meningkat."Menurut saya ini masa yang belum sampai di puncak. Mungkin tahun-tahun mendatang baru menjadi puncak e-commerce di Indonesia. Masih banyak revolusi yang bisa dikerjakan," kata Ahmad."Memang benar Shopee baru mau tiga tahun. Saya sudah berkecimpung sejak 2013. Kita memprediksi e-commerce akan mencapai puncak tiga tahun kemudian. Tapi salah. E-commerce akan lebih berkembang terus," imbuh Country Brand Manager Shopee Rezki Yanuar.Adapun dari pernyataan itu, artinya perkembangan e-commerce akan terus tumbuh dan tidak terpengaruh kondisi global yang sedang bervolatil saat ini.Sedangkan dari sisi transaksi, Vice President Credit Cards Group Bank Mandiri M Haris Budiman pun mencatat pertumbuhan penggunaan kartu kredit (credit card) untuk transaksi via internet, khususnya untuk pembayaraan e-commerce terus tumbuh. Hingga Juli tercatat pertumbuhannya mencapai 102 persen."Dari total transaksi, total untuk (transaksi) porsi online itu sekitar 10 persen. Year on year pertumbuhannya sampai Juli 102 persen. Walau porsi dikit pertumbuhannya transaksi credit card untuk pembayaran e-commerce besar," tutup Haris.(AHL)