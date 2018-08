Pengembangan Ekonomi Syariah Siap Dibahas di Sidang Tahunan ICCIA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah sidang tahunan Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA). Beragam isu bakal dibahas terutama pengembangan ekonomi syariah mengingat ekonomi syariah memiliki potensi besar.Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani memaparkan sidang tahunan organisasi kamar dagang yang berafiliasi dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ini bakal digelar pada 22-23 Oktober 2018. Rencananya, pertemuan pengusaha internasional bakal dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal memperkenalkan produk halal potensial Tanah Air."Ajang besar ini akan melibatkan 700 peserta dari negara OKI. Kesempatan ini juga bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan inklusi finansial syariah kepada masyarakat keseluruhan," ujar Rosan, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Agustus 2018.Kadin Indonesia diberikan kesempatan memaparkan tiga proyek unggulan untuk ditelaah para peserta sebagai bahan kajian investasi berbasis syariah. Tema proyek tersebut yakni 'Role of ICCIA in Development of Halal Economy, Economic Empowerment of Business Women, dan Opportunity for Investment in OIC Countries'."Akan didiskusikan perangkat-perangkat partnership syariah yang juga diselaraskan dengan OJK. Finansial inklusi syariah kenapa tidak dikembangkan, sebagai leader harusnya Indonesia bisa tapi masih tertinggal oleh Malaysia," ungkapnya.Momentum sidang tahuan ICCIA ini juga bakal bersinergi dengan gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) yang digelar terpisah pada 24 Oktober 2018. Para peserta sidang, kata Rosan, bakal melihat langsung produk yang dihasilkan industri dan UMKM di Tanah Air yang berpotensi masuk pasar ekspor."Kami coba terapkan momen ini untuk memperkuat ajang Trade Expo Indonesia. Sidang ICCIA tahunan ini bertujuan meningkatkan ekspor kita, termasuk juga melek finansial syariah kepada lapisan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk muslim," pungkasnya.(ABD)